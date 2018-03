25 Martie. Ziua Politiei Romane. Fotografia care face cat mormane de arhive de la IPJ Constanta. Primul si actualul comandant impreuna

Stiri pe aceeasi tema

- In anul Centenarului Marii Uniri, de Ziua Politiei Romane, 58 de politisti bistriteni au fost avansati in gradul profesional urmator. Anul acesta, de Ziua Politiei Romane, 30 de politisti au fost recompensati cu multumiri scrise pentru modul exemplar in care si-au desfasurat activitatea si 58 de ofiteri…

- La 81 de ani, Marina Voica va fi premiata, luni, cu ocazia celor opt decenii de viața și șase de activitate muzicala. Magulita de premiul oferit de de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Romania, bunicuța muzicii ușoare romanești are o problema mare, caci trebuie sa-și dezapezeasca singura curtea…

- Copiii „au invadat” azi, 23 martie platoul din Piața 25 Octombrie din Satu Mare. Cei mici și-au manifestat interesul fața de meseria de polițist, participand la manifestarile dedicate „Zilei Poliției Romane”. Aceștia au stat sa li se ia amprente, au urcat in mașinile Poliției și au vizitat tarabele…

- Din luna aprilie sedintele Consiliului Local Municipal Constanta vor incepe cu intonarea imnului Romaniei si celui al Dobrogei. Propunerea a fost lansata consilierilor de catre primarul municipiului Constanta Decebal Fagadau. Propunerea nu face obiectul unui proiect de hotarare de CLM, insa alesii locali…

- La Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebes, a avut loc, miercuri, un eveniment organizat de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, de Ziua Politiei Romane. In cadrul manifestarilor comisar sef de politie Ciuta Marius, ofiter specialist in protejarea patrimoniului cultural national la Serviciului de…

- O scena extraordinara a fost surprinsa la o universitate din Provincia Daykundi, Afganistan. Fotografia unei tinere care dadea examenul de intrare la facultate a ajuns virala pe internet. O femeie sta pe jos, printre banci, ingrijindu-și copilul in brațe, in timp ce da, alaturi de alți studenți, un…

- La data de 20 martie a.c., politisti din cadrul Postului de Politie Matasari au retinut pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri, de 17 si 23 de ani, din comuna Matasari, respectiv Ciuperceni, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat.…

- Cei mici, dar și cei mari sunt așteptați joi, 22 martie, intre orele 10:00 și 14:00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Arad pentru a vedea ce inseamna meseria de polițist, cum acționeaza oamenii legii pentru siguranța cetațenilor și care sunt dotarile instituției. „Joi, 22 martie, in intervalul…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, nu rateaza niciun moment sa-l atace pe unul dintre marii sai dusmani, Dan Voiculescu. Actualul senator a facut o noua serie de dezvaluiri despre Stan Mustata, judecatorul care-l achitase in prima instanta pe mogulul care a fondat trustul Intact."Am ras de…

- Joi, 15 martie a.c., ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Bistrita-Nasaud, cu sprijinul Serviciilor Judetene Anticoruptie Cluj, Maramures si I.P.J. Bistrita - Nasaud, sub coordonarea procurorului competent din cadrul…

- La data de 15.03.2018, ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Serviciului Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Ialomita, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ialomita, au procedat la efectuarea a 5 perchezitii domiciliare…

- Cateva zeci de polițiști se afla in aceste clipe in curtea sediului Comisiei Electorale Centrale. In cateva clipe urmeaza sa inceapa ședința CEC in care se va decide organizarea alegerilor locale in Chișinau și Balți.

- Traficul rutier a fost blocat pentru mai multe minute, pana ce ocupanții unei mașini s-au schimbat intre ei. Totul s-a intamplat sambata, 10 martie, pe strada Iuliu Maniu din Satu Mare. Fotografia a ajuns și pe pagina celor de la Drivers SM (https://www.facebook.com/officialDriversSM/). „Oare unele…

- Actualul presedinte executiv al PSD-ului ar putea deveni seful Consiliului National al formatiunii conduse de Liviu Dragnea. De altfel, chiar acesta din urma a anuntat ca l-a anuntat pe numarul 2 din Partidul Social democrat, la momentul de fata, ca il va propune pentru sefia Consiliului National al…

- FELICITARI…Polițiști din cadrul Servciului de Poliție Rutiera dar și reprezentanți ai Poliției Locale Vaslui au ieșit in centrul municipiului Vaslui intr-o “acțiune” speciala. Doamnele și domnișoarele din trafic au fost “trase pe dreapta”, felicitate și au primit flori. “Astazi, 8 Martie, Poliția Rutiera…

- Ne apropiem cu pași repezi de momentul nostru aniversar: Ziua Poliției Romane. Dintre manifestarile organizate cu acest prilej, de departe cea mai indragita este Ziua Porților Deschise, care ne permite sa fim in mijlocul copiilor. Ei sunt cei care ne rasplatesc mereu cu entuziasm, bucurie și sinceritate,…

- Politisti din cadrul Sectiei 5 Craiova, in timp ce executau aseara serviciul de patrulare pe strada Tineretului, au oprit pentru control un autoturism condus de C. Florin, de 36 de ani, din municipiu. Cu ocazia verificarilor efectuate de oamenii legii ...

- Deși e un aprig contestatar al lui Burleanu, Gigi Becali e de acord cu actualul șef de la FRF in privința unui singur aspect: latifundiarul susține actualul sistem competițional din Liga 1. "Eu sunt de acord 100% cu Burleanu. Ionut Lupescu greseste. De ce? Pentru ca aici e interesul de bani. Daca televiziunile…

- Polițiști din cadrul Sectiei 14 Rurala Barca au organizat, ieri, intre orele 11.00 – 14.00, o actiune, pe linia prevenirii si combaterii sustragerilor de material lemnos in comuna Barca. Oamenii legii au controlat 12 autovehicule și 4 atelaje hipo, fiind ...

- Peste 60 de politisti au descins joi, 22 februarie, la Urziceni si in comunele din imprejurimi, actiunea vizand cresterea gradului de siguranta publica, combaterea faptelor cu violenta, a furturilor, actelor de comert neautorizat, siguranta si fluidizarea traficului rutier.

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Pe Internet a inceput sa circule un bon fiscal care arata cat costau o ciorba de pui, chiftele și un ardei iute la cantina de la Ministerul Muncii. Potrivit bonului, cu 2,36 lei puteai manca toate aceste alimente. In dreptul bonului fiscal publicat pe Facebook era scris: "Un bon de la cantina…

- Cresterea de 25% a salariilor aplicata de la 1 ianuarie a avut loc, insa pentru multi bugetari a insemnat cateva zeci sau sute de lei in minus la salariu.Situația a devenit mult mai grea pentru 10 mii de politisti, care s-au trezit cu bani mai puțini dupa ce nu au mai primit un spor de munca…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu a primit nicio solicitare oficiala de la ministrul de Interne privind revocarea a doi politisti de la Serviciul Teritorial Ploiesti al DNA, ca urmare a inregistrarilor aparute in presa. "Nu am…

- Uniunea Europeana si Albania au ajuns luni la un acord privind desfasurarea de politisti ai Agentiei europene pentru frontiere si paza de coasta (Frontex) pe teritoriul albanez, pentru a gestiona problemele privind imigratia, initiativa despre care Bruxellesul spera sa devina un model pentru alte…

- Bacalaureatul 2018 se desfașoara ilegal. Este afirmația halucinanta, facuta de un fost secretar de stat din Ministerul Educației care susține ca elevii trebuie sa fie absolvenți pentru a se inscrie la examenul maturitații. Oana Badea afirma ca se incalca astfel legea in condițiile in care examenul de…

- Polițiști din cadrul Secției 3 Craiova s-au sesizat azi noapte cu privire la faptul ca, pe strada Caracal, conducatorul unui autoturism a marit brusc viteza de deplasare la vederea autospecialei de poliție. S-a procedat la urmarirea acestuia avand in funcțiune ...

- Ryan McKenna, un adolescent din Massachusetts care și-a facut un selfie cu Justin Timberlake in timpul show-ului de la Super Bowl 2018 a devenit o senzație pe rețelele de socializare, scrie The Associated Press. Ryan McKenna, in varsta de 13 ani, a declarat, luni, ca a primit mii de mesaje pe rețelele…

- La data de 03 februarie a.c., politisti din cadrul Biroului de Ordine Publica au depistat un barbat, de 55 de ani, din comuna Baia de Fier, in timp ce conducea o autoutilitara, pe strada Siretului, din municipiul Targu Jiu, fara a deține permis de conducere. In cauza s-a intocmit dosar penal…

- APRECIAT… Fostul antrenor al lui Inter Milano, Andrea Stramaccioni, a insistat pentru aducerea lui Nicusor Stanciu la Sparta Praga. Stramaccioni il cunoaste pe Stanciu de pe vremea cand acesta evolua la Vaslui si reusea sa inscrie in poarta Interului. Actualul antrenor al Spartei Praga l-a laudat pe…

- Cele trei mame reclamate pentru agresarea unui elev pe holul Scolii Gimnaziale nr 28 "Dan Barbilian" din Constanta au fost retinute, fiind cercetate pentru violenta si tulburarea linistii publice,...

- Un barbat de 32 de ani, care a fost condamnat in patru randuri la inchisoare cu executare pentru fapte cu violenta, eliberat conditionat din penitenciar la inceputul anului trecut, a amenintat o batrana ca ii va da foc la casa. Femeia a sunat la 112 iar la fata locului au ajuns doi politisti. Acestia…

- Doua masini s-au ciocnit pe podul Decebal. Barbatul aflat la volanul Renault-ului a pierdut controlul mașinii, a intrat pe contrasens și s-a izbit violent de autoturismul VW, condus de o femeie in varsta de aproximativ 30 de ani. Trei persoane au fost ranite in urma accidentului. Potrivit…

- Un tânar a decedat sâmbata noaptea, în urma unui accident de circulatie în Tihau, dupa ce soferul masinii în care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, în timp ce era urmarit

- Zeci de timișoreni, angajați ai MAI și reprezentanți ai autoritaților au participat, miercuri dimineața, la ceremonia militara și religioasa de la monumentul lui Alexandru Ioan Cuza din fața sediului IPJ Timiș, de Ziua Unirii Principatelor Romane. La finalul ceremoniei, ei și-au dat mana in Hora Unirii.

- Senatorul UDMR Verestoy Attila a murit marti seara la varsta de 63 de ani. Mai mulți lideri politici și-au exprimat regretele dupa trecerea acestuia in neființa. Fostul presedinte al UDMR Marko Bela a anunțat ca regreta moartea senatorului Verestoy Attila, care ii era prieten si fondator al Uniunii,…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari pentru lovire sau alte violente si amenintare, dupa ce un taximetrist a reclamat ca a fost batut de trei soferi UBER.

- Incidentul a avut loc marti seara, iar politistul batut a fost internat in stare grava la spital si transferat la o unitate medicala din Cluj-Napoca. "Parchetul de pe langa Tribunalul Salaj a deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente, un agent de la Politia Oraseneasca Simleu Silvaniei…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean…

- Aproape 130 de infractiuni la regimul rutier au fost constatate de politisti sambata, cand 467 de soferi au ramas fara permise de conducere, potrivit Politiei Romane, informeaza news.ro.Aproape 8.300 de politisti au actionat la nivel national, sambata, cand au fost organizate 284 de actiuni…

- Poliția Romana scoate la concurs cinci posturi de polițiști și personal contractual. "Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins cu greutate de colegii lui. Nu avem noi cum sa-ți facem dovada,…

- Actualul sef al Directiei Generale Anticoruptie, chestorul Catalin Ionita, cel considerat la doar 41 de ani ca avand cea mai promitatoare cariera din sistem in fata sa, a fost total compromis prin expunerea sa in razboiul total dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose, care se poarta in aceste zile pe frontul…

- Polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova l-au depistat, luni, pe Daniel Florica, de 41 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Batranilor din Banie, aflandu-se sub influenta unor substante psihoactive, fapt pentru care i-au fost ...

- Oamenii legii de la Botoșani continua și dupa Craciun și Anul Nou sa lucreze intr-un ritm intens. Astfel, peste 100 de politisti vor fi in teren, suplimentar fața de dispozitivul curent, la acest sfarșit de saptamana.

- Motivul pentru care printul George al Marii Britanii nu o tine niciodata de mana pe mama lui, ducesa de Cambridge, in fotografiile oficiale ale familiei princiare, ci apare intotdeauna tinandu-l de mana pe tatal lui, printul William, a fost explicat recent de o specialista in stiinte parentale, informeaza…

- Oamenii legii au efectuat mai multe perchezitii in raioanele Glodeni si Falesti, in urma carora au fost retinute sase persoane cu varsta cuprinsa intre 21 si, respectiv, 30 de ani. Acestia, produceau, preparau, pastrau si comercializau droguri in zona de nord a Republicii Moldova.

- "Pentru noi, Anul Nou este o sarbatoare de familie. O sarbatorim asa cum am facut-o in copilarie: cu cadouri si surprize, cu o caldura deosebita, asteptand schimbari importante. Acestea vor veni, daca ne vom aminti cu totii de parintii nostri, daca vom avea grija de ei, daca vom continua sa ne intelegem…

- Politisti din cadrul Biroului Rutier au depistat vineri dimineața un barbat de 46 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism, pe raza localitatii, avand o concentratie de 0,95 mg/l alcool pur in aerul...