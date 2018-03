Stiri pe aceeasi tema

- Buna Vestire este una dintre cele mai importante și iubite sarbatori ale romanilor, ce este sarbatorita pe 25 martie. Numita și Blagoveștenie, aceasta marcheaza ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos. De asemenea, Buna Vestire este prima sarbatoare…

- Credinciosii ortodocsi si catolici sarbatoresc maine, 25 martie, Buna Vestire, ce aminteste de ziua in care Arhanghelul Gavriil i a vestit Fecioarei Maria ca a fost aleasa sa devina mama lui Iisus Hristos. Buna Vestire sau Blagovestenia este marcata, in fiecare an, pe 25 martie, cu noua luni inainte…

- Buna Vestire, praznuita de Sfanta Biserica in fiecare an pe 25 martie, aminteste tuturor crestinilor de ziua in care Sfantul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare ca va naște pe Fiul lui Dumnezeu, fiind prima sarbatoare confirmata in documente, dintre sarbatorile dedicate Maicii Domnului. Chiar…

- BUNA VESTIRE. Duminica, 25 martie, credinciosii ordotocsi sarbatoresc Buna Vestire sau Blagovestenia. Cei care tin Postul Mare au dezlegare la Peste. In aceasta zi, Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelului Gavriil ca-l va naste pe Fiul lui Dumnezeu.

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului

- BUNAVESTIRE 2018: I se mai spune și Blagoviștenia, dupa numele vechi slavon. Are data fixa, cu exact 9 luni inaintea venirii pe lume a Pruncului Iisus. Potrivit Evangheliei dupa Luca, Sfanta Fecioara, crescuta la Templu și aflata sub tutela Dreptului Iosif, a fost aleasa de Dumnezeu și inștiințata…

- Buna Vestire sau Blagovestenia, ziua in care Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelul Gavriil ca-l va naste pe Hristos, este sarbatorita in Postul Pastelui, fiind prima in care biserica acorda dezlegare la peste. Aceasta este prima sarbatoare din calendarul ortodox inchinata Maicii Domnului…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Crestinii tin cu sfintenie aceasta sarbatoare avand in vedere…

- Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul in care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mantuitorului nostru Iisus Hristos. Nu doar biserica ortodoxa, ci si cea catolica sustine faptul…

- Buna Vestire este o zi din postul Pastelui plina de mangaiere și speranța, cand avem dezlegare la peste. Am ales pentru dumneavoastra cateva rețete delicioase pe baza de pește, care speram sa va incante. Spor la gatit și pofta buna! Citește rețeta pe ortodoxia.me

- Buna Vestire 2018. Biserica Ortodoxa sarbatoreste Buna Vestire pe 25 martie a fiecarui an. Semnificatia acestei sarbatori este reprezentata de momentul în care Arhanghelul Gavril a anuntat-o pe Fecioara Maria ca va da nastere Mântuitorului nostru Iisus

- Astazi, la ora 18.15, va fi Echinoctiul de primavara. Dupa acest moment, durata zilei va fi in continua creștere, iar cea a nopții in scadere. Echinocțiul (numit și echinox) este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Echinocțiul are loc de doua ori pe an: primul, in jurul…

- 15 zile libere au fost consemnate in Codul Muncii, potrivit ultimelor modificari. Practic, salariații au 13 zile libere, doua dintre sarbatori (Prima zi de Paște și Prima zi de Rusalii), fiind duminica, zi care in mod obișnuit este considerata libera. Doar ca din acest an, salariații au liber și…

- Sarbatoarea Mucenicilor este cea mai populara sarbatoare a primaverii, inaintea Pastelui. Pe langa semnificația religioasa, multe persoane așteapta sarbatoarea celor 40 de Mucenici pentru a gusta din celebrele și delicioasele rețete.

- Marțișoarele, vin in toate formele și culorile, ca sa ne arate ca natura va renaște. “Mart e cea mai nesanatoasa luna. Mart se numara din ziua de Sfantul Toader si ține tot postul. In ziua aceea femeile pana la amiaza se lau, ca sa fie sanatoase si sa nu aiba visuri rele, ca visuri rele ca in luna…

- Serviciul de Etnografie din cadrul Muzeului Bucovinei din Suceava organizeaza expozitia ''Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor'', ce va fi inaugurata pe 1 martie la Consulatul General al Romaniei in Ucraina de la Cernauti. Potrivit Biroului de presa al institutiei muzeale,…

- Pe 1 martie 2018, la Cernauti, la Consulatul General al Romaniei in Ucraina va fi inaugurata Expozitia „Obiceiuri, traditii si superstitii de martisor".Deschisa in perioada 1-31 martie, expozitia va cuprinde martisoare si felicitari confectionate manual de copii in cadrul proiectului ...

- Ziua lui Dragobete, zeul tineretii, al veseliei si al iubirii are origini stravechi. Dragobete este un personaj preluat de la vechii daci si transformat ulterior intr-un protector al tinerilor si patron al iubirii. Urmand firul anumitor legende populare, se pare ca Dragobete (numit si "Cap de primavara",…

- Rețete pentru postul Paștelui. Luni, 19 februarie, incepe o perioada de restricții culinare (și nu numai) ce se intinde pana pe 8 aprilie, cand sarbatorim Invierea. E un post greu, care are doar doua dezlegari la pește, de Buna Vestire (25 martie) și de Florii (1 aprilie). Soluția pentru a da gust meselor,…

- Cele mai tari superstitii legate de spalatul rufelor 1. Nu e indicat sa speli haine pe 1 ianuarie. Se spune ca daca faci asta vei avea parte numai de suferinte in plan amoros. Sa speli haine in prima zi din an inseamna sa iti speli norocul, adica sa il anulezi. 2. Si suedezii respecta o serie…

- Astazi este una din cele mai importante sarbatori la creștinii ortodocși. Intampinarea Domnului are loc in fiecare an pe 2 februarie. Ce sa nu faci de Intampinarea Domnului – Este ziua in care Fecioara Maria a mers la templul din Ierusalim la 40 de zile dupa Nasterea Domnului pentru curatirea ei. La…

- La 40 de zile de la Craciun, Biserica Ortodoxa praznuieste Intampinarea Domnului. In popor, praznicul este cunoscut sub denumirea de Stretenia si cinsteste ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif.

- Se credea ca Stretenia, o divinitate feminina, trecea peste ape si, daca acestea nu erau inghetate, facea un pod de gheata peste ele. Oamenii puneau schimbarea vremii pe seama comportamentului pe care il avea ursul. Pentru a castiga bunavointa lui, se asezau pe potecile pe unde acesta obisnuia…

- In fiecare an, la 40 de zile de la Craciun, pe 2 februarie, crestinii ortodocsi praznuiesc Intampinarea Domnului. Sarbatoarea religioasa cinsteste ziua ducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim. Tot in aceasta zi spiritualitatea populara pastreaza sarbatoarea numita Stretenie sau Ziua Ursului.…

- Mesagerul ureaza tuturor celor care poarta numele Grigorie, Vasile și Ioan sa fie binecuvantați cu Sanatate, Bucurii, Spor in fapte bune, putere de a depași greutațile, precum au facut-o Sfinții Trei Ierarhi! Pe 30 ianuarie, de praznicul Sfinților Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan…

- In ajunul Craciunului, unii moldoveni ghicesc, in foi de ceapa, cum va fi vremea in urmatoarea perioada si cat de roditor va fi anul. "Am luat și am taiat 12 cepe, le punem așa. Punem cate puțina sare. Iata ianuarie punem, februarie și le lasam peste noapte.

- Sfântul Ioan Botezatorul este considerat cel mai mare și important între sfinți, dupa Fecioara Maria și este cel care a anunțat și pregatit timpul mesianic, cu alte cuvinte, cel care a anunțat venirea Mântuitorului pe pamânt. Sfântul Ioan Botezatorul se sarbatorește…

- Boboteaza reprezinta, de fapt, sarbatoarea dedicata botezului Domnului in apa Iordanului. Aceasta sarbatoare, a Bobotezei, mai este cunoscuta și sub numele de "Epifanie", "Teofanie", "Aratarea Domnului" sau "Descoperirea cuvantului Intrupat". De obicei, in aceasta perioada in țara noastra…

- Noaptea de Revelion este plina de traditii si surperstitii.A Chiar daca credem mai mult sau mai putin in ele, acestea sunt aproape intotdeauna respectate. Traditia spune ca asa cum veti intampina Anul Nou tot asa veti avea parte in anul urmator: daca veti tine de mana persoana iubita, veti avea parte…

- Romanii vor beneficia prin lege de o noua zi libera, chiar de anul viitor. Un proiect de lege redactat in acest sens prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea Paștelui și, astfel, ultima…

- Plugusorul, Mersul cu Buhaiul, Jocul Caprei si Jocul Ursului aducatoare de fertilitate si Umblatul cu Sorcova pentru a transmite sanatate si tinerete celor colindati marcheaza datina romaneasca la trecerea dintre ani. Potrivit unor superstitii ale romanilor, pentru a avea noroc si belsug in noul an…

- ROMANIA. Ceremonialul de innoire simbolica a timpului calendaristic in noaptea de 31 decembrie - 1 ianuarie este numit la romani "Ingropatul Anului", denumirea de "Revelion" apartinand timpurilor moderne. Potrivit lui Ion Ghinoiu, autorul cartii "Zile si mituri", asemanator divinitatii, timpul…

- Unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim, sfantul Stefane este praznuit de crestinii ortodocsi a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie.

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii.…

- In a treia zi de Craciun, pe 27 decembrie, credinciosii ortodocsi si cei greco-catolici il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, primul martir creștin condamnat la moarte de autoritațile iudaice din Ierusalim. In legatura cu aceasta sarbatoare, sunt pastrate o serie de traditii, obiceiuri si superstitii. Vezi…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim.Traditia spune ca, in a treia zi de Craciun, rugaciunile adresate Sfantului Stefan fac minuni pentru suferinzi.

- Sfantul Ștefan este sarbatorit a treia zi de Craciun. Numele Stefan inseamna in greaca veche cununa lui Dumnezeu. 400 de mii de romani isi sarbatoresc onomastica, pe 27 decembrie. Numele Stefan vine de la grecescul Stephanos care inseamna „coroana”, „ghirlanda” sau „cununa” cu care erau incununati invingatorii.…

- In a doua zi de Craciun, la 26 decembrie, Biserica o praznuiește pe cea care a dat naștere lui Hristos Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe ‘cea mai cinstita decat heruvimii și mai marita, fara de asemanare decat serafimii’. Soborul sau Adunarea Prea Sfintei Nascatoare de Dumnezeu reprezinta adunarea (la…

- Catedrala din centrul Timișoarei a fost plina de credincioși la Sfanta Liturghie, de Praznicul Nașterii Domnului. ”Praznicul de azi are o dimensiune cosmica, pentru ca in el se unesc in chip real Cerul și pamantul. In acest act din istoria mantuirii noastre un rol deosebit l-a avut…

- Cea de-a doua zi de Craciun gazduiește o sarbatoare veche și frumoasa, plina de insemnatate și, anume, Soborul Maicii Domnului. Tradițiile și interdicțiile pentru aceasta zi sunt numeroase.

- Nu e bine sa speli haine in aceasta zi, pentru ca apa varsata pe rufe o vei folosi pentru vindecarea ranilor. De asemenea, e o zi in care nu se munceste. Oamenii care muncesc in ziua cand e cinstita Fecioara Maria nu vor mai avea nicio zi libera tot anul. E interzis sa barfesti, sa injuri,…

- CRACIUN FERICIT! Dintre toate sarbatorile de iarna, Craciunul este cea mai așteptata, reprezentand o adevarata renaștere sufleteasca. Pe 25 decembrie celebram Nașterea Mantuitorului Iisus Hristos. Se spune ca in aceasta zi sfanta se reunesc toti membrii familiei pentru a avea un an mai bogat. Craciunul…

- "Cate bordeie, atatea obiceie", spune o vorba din batrani. Astfel, in functie de zona, romanii au traditii, obiceiuri si supertitii diferite de Craciun, insa peste tot este valabila regula nescrisa potrivit careia nu este bine sa faci curat in casa in Ajun de Craciun, dar nici sa te certi pentru ca…

- † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timisoarei si Mitropolit al Banatului Iubitului nostru cler, cinului monahal si drept-credinciosilor crestini, har, mila si pace de la Dumnezeu Tatal, iar de la noi, parinteasca binecuvantare. Prin mila lui Dumnezeu, insotiti de ingeri si de colindele noastre…

- Craciunul se apropie cu pasi repezi, dar inainte de toate, vine Ajunul Craciunului, zi in care majoritatea romanilor inca fac ultimele pregatiri pentru marea sarbatoare. Iata, totusi, cateva traditii, obiceiuri si superstitii de Ajunul Craciunului. Se spune ca pentru a avea noroc, in anul ce bate la…

- IPS Ioan Il roaga pe Dumnezeu sa-i mangaie pe cei ce sunt departe de țara, pe cei din spitale și din inchisori,pe cei singuri.Va redam, in cele ce urmeaza, mesajul de Craciun al mitropolitului Banatului IPS Ioan: † IOAN, Din mila lui Dumnezeu, Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit…

- În Ajunul Craciunului, gospodinele pregatesc covrigi, colaci (care, în tradiția populara, trebuie sa aminteasca de înfașurarea unei mâini cu degetele întinse aparținând Craciunesei, care a ajutat-o pe Maica Domnului la nașterea pruncului și careia i-au fost taiate…

- Alte obiceiuri in seara dinaintea Craciunului sunt urmatoarele: Se spune ca pentru a avea noroc, in decursul vieții, nu trebuie sa mananci nimic in ajun de Craciun; In ziua de Ajun cand gospodinele ies prima data in curte trebuie sa adune cateva surcele pe care mai apoi sa le impraștie prin casa, aceste…