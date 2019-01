25 de localități sunt fără curent electric de mai bine de 12 ore Vremea nefavorabila creeaza mari probleme in județul Ialomița. 25 de localitați din zona de vest a județului sunt fara curent electric in acest moment. De asemenea, toate drumurile județene au fost inchise. Oficialii Comandamentului Județean pentru Situații de Urgența au precizat faptul ca fac eforturi pentru a remedia toate aceste situații. Urziceniul este in bezna Printre localitațile ramase fara curent electric se numara și municipiul Urziceni. Potrivit oficialilor Comandamentului Județean pentru Situații de Urgența din cauza poleiului au fost avariate mai multe linii de inalta... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

Sursa articol: independentonline.ro

