- O noua groapa comuna a fost descoperita de cercetatori ai Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania „Elie Wiesel” in padurea Vulturi din judetul Iasi. Au fost determinate 25 de victime, majoritatea femei si copii, si inceputa ancheta penala. https://www.romaniatv.net/o-noua-groapa-comuna-a-fost-gasit-la-iasi-se-aflau-cadavrele-a-25-persoane-majoritatea-femei-copii_484254.html

