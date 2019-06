Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera au recuperat din mare aproape sase kilometri de plase ale braconierilor turci in care se prinsesera 1.387 calcani, 25 de delfini si trei rechini, in urma actiunii din 20 mai de capturare a pescadorului ce opera ilegal in Zona Economica Exclusiva a Romaniei, informeaza miercuri…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, coordonati de procurorul investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au continuat cercetarile fata de ceilalti marinari, cetateni turci, care au fost internati in spital si s au aflat la bordul unui pescador, desfasurand…

- Potrivit sursei citate, politistii Garzii de Coasta, coordonati de Parchetul de pe langa Tribunalul Constanta, au continuat cercetarile in cazul celor opt cetateni turci, aflati la bordul pescadorului, surprinsi si capturati in timp ce desfasurau activitati de pescuit ilegal in Zona Economica Exclusiva…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, coordonati de procurorul investit in cauza din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au continuat cercetarile in cazul celor opt cetateni turci, aflati la bordul pescadorului, care desfasurau activitati de pescuit ilegal in Zona Economica…

- Focuri de arma, trei raniti si o nava scufundata. Este bilantul unei actiuni a Garzii de Coasta demna de filmele de actiune. Operatiunea spectaculoasa a avut loc in apele Marii Negre acolo unde un...

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au identificat in Marea Neagra, un pescador turcesc aflat la braconat in Zona Economica Exclusiva a Romaniei.Echipajul pescadorului, format din 8 marinari, nu s a supus somatiilor legale ale politistilor de frontiera si a incercat sa scape de urmarirea…

- Trei nave ale Politiei de Frontiera Romane si un avion de supraveghere au intreprins luni, 20 mai, o operatiune de identificare, urmarire si stopare a unui pescador turcesc surprins la braconat de peste pe Marea Neagra, la o distanta de 52 de mile marine est de Costinesti, informeaza un comunicat de…

- Dupa ce echipajul pescadorului a fost transferat pe o nava a Garzii de Coasta, ambarcatiunea turceasca s-a scufundat. Cei trei raniti au fost dusi la spital, iar procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au inceput cercetarile legate de marinarii aflati pe acel pescador. Potrivit unui…