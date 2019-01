25 de citate magice și ireal de frumoase care îți vor umple viața de energie pozitivă Aceste citate m-au umplut de magie, de o ințelegere mai profunda a lumii, și in fiecare dintre ele se ascunde un strop de ințelepciune. Va dorim sa patrundeți in esența lor, sa va reincarcați conștiința și sa priviți lumea cu alți ochi. Viața este ceea ce ne dorim sa vedem, reacția noastra la diferite situații, de aceea este corect sa pastram o minte sanatoasa, capabila sa ințeleaga mult mai profund lucrurile cu adevarat importante din jurul nostru. Aceste citate va vor ajuta sa mergeți mai ușor prin viața! 1. Visurile ar trebui sa fie: ori nebunești, ori ireale … In caz contrar, acestea nu… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Google ne ureaza Un An Nou fericit printr-un doodle simpatic. Motorul de cautare și-a schimbat logoul de pe prima pagina pentru a sarbatori prima zi din 2019 și tot odata trecerea in noul an. Mesaje și sms-uri de La mulți Ani Sufletul tau sa vibreze in armonie și pace, iubirea sa te primeasca…

- A trecut prin multe greutați și a avut parte de un „sejur” complicat in Thailanda. Acum, Cati de la „Insula iubirii” poate spune din nou ca este fericita, iar totul ii este datorat fiului ei.

- O activita si scriitoare din Australia, Jill Redwood, locuieste de trei decenii intr-o casa facuta de ea, din materiale reciclate. Nu are televizor, telefon mobil sau internet si nu este fan al supermarketurilor, de aceea cultiva si creste tot ceea ce mananca.

- Numarul cautarilor pe platforma online a eMag a crescut cu 67% in acest an fata de anul 2017, pana la 390 de milioane, in topul celor mai cautate produse fiind "ceas", "squishy" si "casti", potrivit unui comunicat al retailerului. Conform statisticii companiei, în…

- Pana acum se credea ca speranta de viata are legatura cu mostenirea genetica sau cu stilul de viata. Cercetatorii au ajuns la concluzia ca si sufletul pereche influenteaza speranta de viata.

- Fotograful Kurt Hielscher a primit acum 100 de ani o provocare de la guvernul roman: sa ia la pas o țara prea puțin cunoscuta și ingenuncheata de razboi și sa faca o carte despre ea, așa cum mai facuse cu Germania, Spania, Italia sau cu Țarile Nordice. „In ajunul calatoriei mele, un scriitor cunoscut…

- Folosind harți vechi de o suta de ani, profesioniști in cinematografie, arta fotografica, design digital, literatura, alaturi de istorici și documentariști au pornit intr-o calatorie prin Romania de astazi. O carte veche, primul album despre Romania publicat vreodata, a fost editat la Leipzig, de F.…

- Victoria Pruteanu, femeia care și-a injunghiat soțul din legitima aparare, traiește o noua viața, una mult mai liniștita. Acum femeia mai are un copilas, un sot iubitor si se declara fericita.