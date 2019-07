Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in municipiul Tulcea. Potrivit ISU Delta salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea intervin pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata…

- Doua gospodarii au fost mistuite de flacari noaptea trecuta, in comuna Zanesti, judetul Neamt.La locul evenimentului s au deplasat pompierii militari din cadrul Detasamentului de pompieri Piatra Neamt, cu patru autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat, fiind solicitata…

- Ceremonia de certificare a detasamentului italian in vederea executarii serviciului de politie aeriana intarita a avut loc marti, in prezenta ministrului apararii nationale, Gabriel Les, in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu.Detasamentul italian, format din aproximativ 130 de militari piloti si personal…

- Programul educational „Scoala altfel – Sa știi mai multe sa fii mai bun!” a adus (ieri), in curtea ISUVrancea, peste 20 de preșcolari de la Gradinița nr. 3 din municipiul Focșani. Insoțiți de cadrele didactice, micuții au facut cunoștința cu colegii noștri din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani,…

- Vineri, 5 aprilie, de la ora 11.00, la sediul Batalionului 228 Aparare Antiaeriana "Piatra Craiului, din Brasov, va avea loc ceremonia de repatriere din Polonia a Detasamentului de Aparare Antiaeriana "Liliecii Negri".Potrivit MApN, cei 120 de militari, avand in dotare tunuri antiaeriene de calibrul…

- Primaria Municipiului Constanta, prin S.C. Confort Urban, a infiintat doua treceri noi pentru pietoni, in cartierele KM5 si CET, la intersectia strazilor Hatman Luca Arbore cu Mesterul Manole si Caraiman cu Ion Ursu.Potrivit unui comunicat transmis de Primaria Constanta, masura a fost luata de Comisia…