Stiri pe aceeasi tema

- DN5 inchis la Giurgiu ptr "Free Spirit Run Giurgiu-Ruse" intre 11:00-12:00 Foto: Marcela Petcu - Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu Circulatia rutiera va fi închisa astazi între orele 11:00 si 12:00, pe sectorul Drumului National 5 din zona Punctului de Trecere…

- ”Așteptam simpatizanți ai atletismului si iubitori ai sportului in general, maine dimineața, la Turnul Ceasornicului, sa-i susținem pe cei 244 de alergatori inscriși la crosul transfrontalier Free Spirit Run Giurgiu-Ruse! Ajunsa la cea de-a treia ediție, competiția Free Spirit Run se va desfașura pe…

- Organizat sub egida Alianței Romane a Universitaților Tehnice (ARUT), evenimentul a fost o premiera europeana, spun cei de la UPT. Pentru prima data, specialiștii din cele doua tabere s-au așezat la aceeași masa pentru armonizarea celor doua domenii și evidențierea legaturii dintre ele. De…

- Ajuns la cea de a sasea editie, EXPO PLAST – Expozitie internationala de produse, echipamente si tehnologii pentru industria de prelucrare a materialelor plastice isi asteapta vizitatorii intre 18 si 21 septembrie la REDAL EXPO in Sibiu. Peste 90 de brand-uri din 9 tari Companii din Austria, Cehia,…

- Cele mai scazute preturi ale carnii au fost consemnate in Bulgaria, cu 40,9% sub media europeana, si in Polonia, cu 43,3% sub media UE. La polul opus, cele mai ridicate preturi ale carnii din UE au fost inregistrate in Luembourg, care au depasit cu peste 41% nivelul Uniunii Europene. Pe urmatoarele…

- In perioada 27-29 iulie a.c, Ansamblul Folcloric"Doina Rebrei’’ a reprezentat Romania la Festivalul concurs din SERBIA. Este a noua iesire peste hotare, cu participari similare in Bulgaria, Turcia, Grecia, Macedonia (de doua ori ), Ungaria, Letonia, Austria si acum in Serbia. Din 18 formatii , apartinand…

- Cinci zile pline pentru iubitorii de folclor. La Timisoara incepe miercuri, 4 iulie, Festivalul Inimilor, unul dintre cele mai asteptate evenimente ale anului. La editia cu numarul 29 participa artisti din Bulgaria, Georgia, Italia, Mexic, Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina și Ungaria, carora…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania , 1112 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: 1) Austria – 300 locuri de munca vacante: 100 chelneri, 100 bucatari, 100 cameriste. NOTA: pentru locurile de munca din domeniul hotelier se solicita limba germana…