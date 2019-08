Stiri pe aceeasi tema

- Piața Victoriei – 10 august 2018 (foto:www.europafm.ro) Proteste masive sunt anunțate pentru sambata, 10 august, in toate marile orașe din țara, pe rețelele de socializare fiind create zeci de evenimente in acest sens, noteaza Hotnews . Manifestația va avea loc in Piața Victoriei, incepand cu ora 16.00,…

- La un an de la violentele jandarmilor de la protestul diasporei, pe Facebook este anuntat un nou miting pentru 10 august, evenimentul avand un organizator si chiar un imn. Protestul va incepe in Piata Victoriei la primele ore ale diminetii de sambata si la ora 17 protestatarii se vor muta in Piata Revolutiei,…

- Peste 250.000 de oameni sunt asteptati in fata Guvernului pe 10 august, la protestul diasporei. Anul acesta, evenimentul are un organizator si chiar un imn. Protestul va incepe in Piata Victoriei la primele ore ale diminetii si la ora 17 protestatarii se vor multa in Piata Revolutiei, la sediul Ministerului…

- Aproximativ 600 de persoane, printre care si colegi ai Alexandrei Macesanu, fata de 15 ani, din Dobrosloveni, care ar fi fost ucisa de Gheorghe Dinca, participa miercuri, la Caracal, la un miting in memoriam organizat de elevi, potrivit Agerpres.Manifestatia este una autorizata, iar participantii au…

- Peste 500 de persoane s-au adunat, sambata seara, in Piața Victoriei din București, pentru a participa la marș ”pentru Alexandra”, un protest fața de modul in are a fost gestionat cazul de la Caracal. Participanții au anunțat pe Facebook ca intenționeaza sa mearga in marș spre sediul MAI. Manifestația…

- Cateva sute de persoane participa, sambata seara, la un protest in Piata Victoriei, organizat de patru asociatii civice, sub titlul "Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!". Protestul a fost anuntat pe retelele de socializare de grupurile civice Rezistenta, Geeks for Democracy, Coruptia Ucide…

- Bucurestenii sunt chemati, sambata seara, sa se stranga in Piata Victoriei la mitingul intitulat „Pentru Alexandra. Impotriva unui stat nepasator!”. Protestul este programat sa inceapa la ora 19.00 in fata Guvernului, iar la ora 20.00 participantii sa plece in mars spre Ministerul de Interne, ca semn…

- Sute de persoane au pornit din Piața Victoriei din Capitala in marș, spre Ministerul Afacerilor Externe (MAE), pentru a-și exprima nemulțumirea fața de modul in care au fost organizate secțiile de votare din diaspora și pentru a cere demisia ministrului Teodor Meleșcanu.Sute de persoane care…