Stiri pe aceeasi tema

- In clasamentul national, pe primul loc se afla judetul Vaslui cu 389 de scoli cu wc-uri in curte, urmat de Suceava, cu 217 de scoli, si Botosani, respectiv Iasi, cu cate 207 scoli fiecare. La polul opus, se gasesc Ilfov (o scoala), Mures (doua scoli) si Giurgiu (opt scoli). Ministrul Educatiei, Liviu…

- „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE, in cel mult 3 ani, autoritațile locale, județene și centrale vor face ca toate unitațile școlare din Romania sa aiba condiții decente pentru educația elevilor…

- Gerul ajunge peste tara nostra inca din aceasta noapte. Temperaturile vor scadea mult sub pragul de inghet in Transilvania, Moldova si nordul Munteniei.Vor fi temperaturi minime de -17 grade celsius la Miercurea Ciuc, -14 la Suceava, in Botosani, Iasi si Vaslui si -13 grade Celsius la Brasov si Sfantu…

- Situația traficului rutier, in dimineața zilei de 21 ianuarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu mai exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vremii nefavorabile si nici accidente rutiere care sa impuna restrictii…

- Initial avertizarea a vizat opt judete, carora li s-au adaugat Dambovita, Arges si Prahova, in aceste judete existand izolat si conditii de polei. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum si drumurile nationale si judetene. Judetele aflate deja sub avertizare sunt: Vrancea,…

- Opt judete sunt sub avertizare cod galben de ceata pana la ora 10:00, conform meteorologilor, care afirma ca vizibilitatea va fi scazuta local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind afectate mai multe drumuri nationale si judetene. Meteorologii precizeaza ca vor fi afectate E85, E58, E583, E581, precum…

- Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zona joasa a judetelor Prahova, Arges si Dambovita se va semnala ceata, fenomen care determina scaderea vizibilitatii, local, sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. In aceste zone, izolat, sunt conditii pentru producerea poleiului. De…

- La nivel urban, Iasul are cel mai gros strat de zapada din tara. Aflati alte date importante: Stratul de zapada in zona de nord-est a tarii: Iasi - 36 cm, Suceava - 6 cm, Botosani - 5 cm, Bacau - 22 cm, Vaslui - 14 cm Stratul de zapada in judetul Iasi: Barnova: 45 cm, Valea Adanca: 36 cm In munti, cel…

- Liviu Dragnea a declarat, vineri, ca spera ca premierul va ramane in funcție. "Eu inca sper ca Mihai Tudose sa ramana prim-ministru", a spus Dragnea, care era insoțit de vicepremierul Paul Stanescu intr-o vizita la Bacau. Președintele PSD se afla intr-un turneu de cateva zile in Moldova,…

- Marți, la Palatul Victoria a avut loc ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica), care vor merge in 34 de spitale din tara. Premierul Mihai…

- Astfel, ANM a emis o avertizare cod galben de ceata, valabila pana la ora 14.00, pentru mai multe zone din judetele Vrancea, Iasi, Botosani, Neamt si Bacau si pentru intreg teritoriul judetelor Vaslui si Galati. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, iar fenomenul…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marti dimineata, o serie de atentionari Cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare, in 13 judete din Transilvania si Moldova. Astfel, pana la ora 11:00, in mai multe localitati din judetele Brasov, Harghita si Mures se va semnala ceata,…

- ''Pentru a preintampina producerea unor evenimente rutiere nedorite, sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza in astfel de zone sa manifeste prudenta sporita la volan, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze in efectuarea unor manevre riscante in trafic'',…

- Avertizarile cu cod galben de ninsori si vant puternic, prelungite Meteorologii au prelungit pâna la ora 17:00 avertizarile cu cod galben de ninsori si vânt puternic emise astazi pentru toate zonele de munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, vântul va ajunge la 90 de…

- Optsprezece județe sunt, duminica, sub atenționare cod galben de vant și ninsori, cele mai multe in zona Moldovei, unde zapada va fi viscolita, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. ANM a emis cod galben de vant cu intensificari locale care vor atinge și depași la rafala 66 – 60 de kilometri…

- Elevii Colegiului Tehnic Ion Mincu au aflat miercuri, de la profesorii lor și de la specialiști, cum sa nu devina victime ale traficului de persoane. Tinerii au participat la o activitate din care au invațat cum sa nu cada in plasa traficaților de persoane. Activitatea intitulata sugestiv ”Cum sa ne…

- Aproximativ 50 de angajați ai Casei Județene de Pensii Maramureș au intrat intr-un protest spontan. Același lucru se intampla și la Casa Locala de Pensii din Sighetu Marmației. Angajații sunt nemulțumiți de salariile pe care le primesc. "Suntem nemulțumiți de salarii, am intrerupt programul de lucru…

- O expoziție regionala de porumbei, in care au putut fi admirate exemplare ce au caștigat premii la concursuri naționale și internaționale pe diferite categorii, a fost organizata sambata, la Braila, de Federația Naționala a Crescatorilor de Porumbei din Romania. "Avem columbofili veniți…

- Galatiul a gazduit in premiera duminica trecuta Campionatul National de Budokai in organizarea Federatiei Romane de Budokai, presedinte galateanul Anatoly Danilov in colaborare cu Mixed Martial Arts Galati, presedintele acelasi sufletist Anatoly Danilov. Pe ringul si saltelele din sala Polivalenta Dunarea…

- Toți cei 15 sportivi legitimați la „Kentai Dojo” s-au intors cu medalii de la Campionatul Național de Budokai, desfașurat la Galați. Cinci dintre ei au cucerit titlul național. Clubul Sportiv „Kentai Dojo” Barlad a participat, pe 19 noiembrie, la Campionatul Național de Budokai, gazduit de Sala Polivalenta…

- Elevii de la Colegiul Kufad Kușadasi, din Turcia, reuniți in „Dancers Folcloric Group“, au caștigat trofeul „Vrancea, plai de dor!”, ediția a VII-a. Organizat de Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu” Focșani, Festivalul Concurs Național de folclor al elevilor de liceu s-a desfașurat la finele saptamanii…

- Coaliția pentru Familie a dat startul circuitului național de caravane: „Referendum pentru Romȃnia". Caravana Coalitiei pentru Familie a poposit joi, 9 noiembrie, si in municipiul Suceava, dupa ce a oprit in Buzau, Focsani, Vaslui, Iasi, Botosani. Suceava este al saselea oras dintr-un ...

- Ludovic Orban anunta victoria PNL la alegerile pentru Primaria din Deva. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni", a scris liderul Partidului National Liberal pe pagina sa de Facebook. Candidatii care s-au inscris…

- ”Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni”, a scris liderul Partidului National Liberal pe pagina sa de Facebook. Candidatii care s-au inscris in cursa pentru scaunul primariei din Deva au fost Ioan Ovidiu Popa (ALDE),…

- Ludovic Orban anunta victoria PNL la alegerile pentru Primaria din Deva. "Este sigur. Liberalul Florin Oancea a castigat primaria Devei. Victorie imensa a PNL si un mare castig pentru deveni", a scris liderul Partidului National Liberal pe pagina sa de Facebook. Candidatii care s-au inscris…

- 64,05% – Prezenta la vot, in Teleorman, la alegerile partiale/ Urna mobila a fost solicitata de 105 ori in Politic / In treisprezece judete din tara au avut loc, duminica, 5 noiembrie, alegeri locale partiale, iar peste 93.000 de persoane au fost asteptate la urne pentru a-si alege primarul.…

- Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 45,3 % pâna la ora 21:00, când s-au închis sectiile, fiind exprimate 42.356 de voturi, din care 947 pe listele suplimentare. De asemenea, 380 de persoane au votat prin intermediul urnei mobile. În…

- Cetatenii cu drept de vot sunt asteptati sa isi exprime optiunea la alegerile locale partiale care se vor desfasura duminica in localitati din 13 judete. UPDATE: Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 45,3 % pana la ora 21.00, cand s-au inchis sectiile, fiind exprimate 42.356…

- Prezenta la vot la alegerile locale partiale de duminica a fost de 40,07 % pâna la ora 18:00, fiind exprimate 37.557 voturi, aproape 900 de pe listele suplimentare. De asemenea, 307 persoane au votat prin intermediul urnei mobile. În municipiul Deva, au votat 18.778 de alegatori, dar…

- Alegeri locale partiale, in trei localitati din judet/ Prezenta la vot la ora17.00 a fost de 54.79% in Eveniment / In treisprezece judete din tara au loc, duminica, 5 noiembrie, alegeri locale partiale, peste 93.000 de persoane fiind asteptate la urne pentru a-si alege primarul. Sectiile de…

- În treisprezece județe din țara au loc, azi, alegeri locale parțiale, peste 93.000 de persoane fiind așteptate la urne pentru a-și alege primarul. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Alegerile locale de astazi se desfașoara în 17 circumscripții…

- REZULTATE ALEGERI LOCALE PARȚIALE, 5 noiembrie. Au loc alegeri pentru primar in municipiul Deva si in 15 comune: Bocsig - judetul Arad, Nicseni - judetul Botosani, Calarasi - judetul Cluj, Pantelimon si Baraganu - judetul Constanta, Telesti - judetul Gorj, Bals - judetul Iasi, Birghis - judetul Sibiu,…

- În treisprezece județe din țara au loc, azi, alegeri locale parțiale, peste 93.000 de persoane fiind așteptate la urne pentru a-și alege primarul. Secțiile de votare s-au deschis la ora 7.00 și se vor închide la ora 21.00. Alegerile locale de astazi se desfașoara în…

- In treisprezece judete din tara au loc, duminica, alegeri locale partiale, peste 93.000 de persoane fiind asteptate la urne pentru a-si alege primarul. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se vor inchide la ora 21.00. Alegerile locale de duminica se desfasoara in 17 circumscriptii electorale…

- In treisprezece judete din tara au loc, duminica, alegeri locale partiale, peste 93.000 de persoane fiind asteptate la urne pentru a-si alege primarul. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se vor inchide la ora 21.00. UPDATE 1: Prezenta la vot la agelerile locale partiale de duminica a fost…

- Cetațenii cu drept de vot sunt așteptați sa iși exprime opțiunea la alegerile locale parțiale care se vor desfașura duminica in localitați din 13 județe. Campania electorala pentru alegerile locale parțiale s-a incheiat sambata, la ora 7,00. Guvernul a stabilit organizarea in data de 5 noiembrie a scrutinului…

- In treisprezece judete din tara au loc, duminica, alegeri locale partiale, peste 93.000 de persoane fiind asteptate la urne pentru a-si alege primarul. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se vor inchide la ora 21.00. Alegerile locale de duminica se desfasoara in 17 circumscriptii electorale…

- Peste 93.000 de persoane sunt așteptate, duminica, la urne pentru a-și allege primarul. Sectiile de votare s-au deschis la ora 7.00 si se vor închide la ora 21.00. Alegerile locale de duminica se desfasoara în 17 circumscriptii electorale din judetele Arad, Botosani, Cluj, Constanta,…

- Cetatenii cu drept de vot din patru comune din zona Moldovei sint asteptati, astazi, la urne, pentru a-si alege primarii. Posturile au ramas vacante pentru ca Agentia Nationala de Integritate i-a declarat incompatibilie, din diferite motive, pe edilii alesi in 2016. Cele patru localitati unde se desfasoara…

- Locuitorii cu drept de vot din municipiul Deva si din alte 15 localitati sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a-si alege noi primari. Peste 93.000 de persoane cu drept de vot au domiciliul in localitatile in care se vor organiza alegeri locale partiale in 5 noiembrie, inclusiv cei care vor implini…

- Pentru primari, vor fi alegeri in municipiul Deva — județul Hunedoara, precum și in comunele Bocsig — județul Arad, Nicșeni — județul Botoșani, Calarași — județul Cluj, Pantelimon și Baraganu — județul Constanța, Telești — județul Gorj, Balș — județul Iași, Birghiș — județul Sibiu, Dragoiești — județul…

- Astazi, colegii nostri din studioul iesean al Societatii Romane de Televiziune sunt in sarbatoare. In urma cu 26 de ani, la 3 noiembrie 1991, incepea sa emita TVR Iasi. De-a lungul timpului, atit numarul de ore de emisie a crescut, dar si aria de acoperire. In prezent, programele studioului TVR Iasi…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Galati a marcat si in acest an, Saptamana Europeana pentru Securitate si Sanatate in Munca (SSM) prin organizarea, in perioada 23 – 27.10.2017, de sesiuni de instruire, informare, constientizare, la care au fost invitati reprezentanti ai angajatorilor, sindicatelor,…