Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite a indemnat joi Ungaria sa repare relatiile bilaterale cu Ucraina si sa nu incerce sa blocheze cooperarea Kievului cu Alianta Atlanticului de Nord, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Petro Porosenko, presedintele Ucrainei, a solicitat statelor membre ale Aliantei Nord-Atlantice sa trimita nave în Marea Azov, acolo unde Rusia tine sechestrate trei ambarcatiuni militare ucrainene care au vrut sa treaca din Marea Neagra prin strâmtoarea

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a solicitat statelor membre al Alianței Nord-Atlantice sa trimita nave in Marea Azov, dupa ce Rusia a sechestrat trei ambarcațiuni militare ucrainene in apropierea regiunii disputate Crimeea, informeaza site-ul agenției de știri Dpa, conform Mediafax."Germania…

- Atacul Rusiei asupra navelor militare ucrainene din Marea Neagra marcheaza prima etalare de agresiune fatisa a Kremlinului, de la lansarea campaniei asa-numitului razboi hibrid impotriva Ucrainei, de catre presedintele Putin, cu peste patru ani in urma. Pentru Moscova consecintele vor implica probabil…

- Secretarul general adjunct al NATO, Rose Gottemoeller, a pledat luni pentru unitatea Aliantei Nord-Atlantice in fata a ceea ce ea a numit „provocari de securitate complexe si ingrijoratoare“, in special, o „Rusie din ce in ce mai agresiva“, intr-un discurs rostit in incheierea Adunarii Parlamentare…

- Rusia blocheaza accesul observatorilor internaționali la depozitul de armament de la granița dintre Ucraina și Moldova, unde sunt stocate mai mult de 20.000 tone de muniție, a declarat Vadim Cernîș, ministrul pentru teritoriile ocupate temporar și persoanele stramutate intern din Ucraina,…

- Tensiunile din estul Ucrainei au reizbucnit. In ultimele 24 de ore, insurgentii prorusi au deschis focul de 14 ori.Militarii ucraineni au descoperit ca rebelii folosesc arme moderne cu laser de fabricatie ruseasca.