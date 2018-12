Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a inceput sa faca platile catre expropriatii de la varianta ocolitoare a municipiului Targu Jiu. In acest sens, la sfarsitul saptamanii trecute, a avut loc o intalnire intre conducerea Sectiei Targu Jiu ...

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, miercuri, ca Simona Halep, numarul 1 in clasamentul WTA, nu mai are nevoie de antrenor dupa ce australianul Darren Cahill a intrerupt colaborarea cu jucatoarea...

- Fostul presedinte Traian Basescu a acuzat, joi, Guvernul Dancila ca nu vrea sa cheltuiasca banii nerambursabili pusi la dispozitia Romaniei pentru infrastructura, ci „Viorica, Valcov si Dragnea” vor sa faca investitii prin „extrem de costisitorul si dubiosul sistem de parteneriat public – privat”.

- Ministerul Educatiei Nationale a respins varianta de Carta Universitara propusa de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si a trimis o adresa cu mai multe modificari pe care institutia de invatamant superior din capitala Moldovei trebuie sa le realizeze pentru a-i putea fi aprobata varianta actualizata.…

- Ion Moldovan, directorul tehnic al Concordiei Chiajna, dar si fost jucator sau antrenor al lui Dinamo, sustine ca ros-albii ar fi trebuit sa ia masuri si-n privinta lui Dan Nistor. Conflictul dintre capitan si Florin Bratu a dus la indepartarea antrenorului, in timp ce mijlocasul...

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca este o varianta de lucru inghetarea salariilor din 2019, asa cum reiese din documentul prezentat de liberalul Florin Citu, dar asta ar presupune inclusiv aplicarea mai rapida a Legii Salarizarii, adica in 2020, nu pana in 2022.

- Prezentatorii TV Emma Zeicescu (TVR) și Claudiu Popa (Realitatea TV) au fost prinși in vara cu doua țigari cu canabis asupra lor. Claudiu Popa a facut primele declarații in legatura cu scandalul in care este implicat, alaturi de mama copilului sau. Realizatorul TV susține ca rucsacul in care au fost…

- Cotidianul ZIUA de Constanta continua actiunile initiate pentru restituirea istoriei Dobrogei si a personalitatilor sale marcante. De data asta, ZIUA de Constanta eternizeaza memoria istoricului muzeografului, arheologului, profesorului universitar, rectorului si omului cetatii, ctitorului Adrian V.…