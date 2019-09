Peste 500 de bahamieni aparțin familiei extinse a lui Sidney Poitier, aclamatul actor care s-a nascut la Miami din parinții bahamieni, potrivit lui Jeffrey Poitier, un nepot.

Tot Jeffrey Poitier a declarat ca cel puțin 23 de rude au fost date disparute in urma inundațiilor provocate de uraganul Dorian.

„Nu am reușit sa gasim niciunul dintre ei", a spus Poitier, in varsta de 66 de ani, intr-un interviu telefonic acordat unei publicații locale. „Inca suntem in cautarea lor și speram ca acestea sa iasa la suprafața cat mai curand posibil. Ne-au ingrijorat pe toți", a continuat nepotul…