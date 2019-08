24 de persoane vor să ajungă judecători. Cine sunt ei Mai multe persoane au solicitat sa fie evaluate pentru a fi admise la concursurile de angajare a judecatorilor, în temeiul vechimii în munca. Printre aceștia sunt avocați, procurori și funcționari din diferite instituții publice, inclusiv șeful Secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Lista acestora va fi examinata în ședința de astazi.

Printre cei 24 de solicitanți sunt și șase avocați, și anume: Tatiana Șchiopu, Pavel Cotruța, Oxana Melnic, Victoria Caracuian, Ion Ailoi și Alina Ursu. De asemenea, în lista publicata se regasesc patru… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

