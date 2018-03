Stiri pe aceeasi tema

- O grupare specializata in contrabanda cu tigari a fost destructurata de c[tre politisti in urma unor perchezitii derulate in judetele Galati si Braila. Au fost ridicate 22.000 de țigarete de contrabanda, 20.000 de lei, 750 de euro, doua autoturisme și 79 de telefoane mobile. In urma actiunii, trei persoane…

- O rețea de traficanți de droguri a fost destructurata de catre polițiștii din Braila, 24 de persoane fiind duse la audieri. Printre membrii gruparii se afla inclusiv tinere, unele abia trecute de varsta majoratului. Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Braila, cu sprijinul Direcției…

- Politistii din Alba au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. In urma a sase perchezitii desfasurate in orasul Cugir, au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool.

- Politistii din Alba au retinut doua persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. In urma a 6 perchezitii desfasurate in orasul Cugir, au fost confiscate peste 8.600 de tigarete si 375 de litri de alcool. La data de 28 martie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Iasi au efectuat 25 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale specializate in contrabanda cu produse din tutun. La data de 27 martie a.c., politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii…

- Sase persoane din Republica Moldova, cu varsta cuprinsa intr 35 – 60 de ani, dintre care doi sunt anteriori judecati, au fost retinuti in flagrant delict pentru organizarea si trecerea ilegala a frontierei vamale a Republicii Moldova, prin metoda de contrabanda a articolelor de tutungerie in proportii…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au retinut doua persoane banuite ca ar fi implicate in activitati infractionale de contrabanda si au confiscat 10 000 de tigarete si inscrisuri, in urma a trei percheziții domiciliare efectuate ieri. Ieri, 13 martie, politistii…

- Un nou fenomen infracțional se atesta la frontiera de stat - contrabanda cu tractoare din Republica Moldova in Ucraina. Patru cetațeni moldoveni și ucraineni au fost implicați in activitatea nelegala și risca pana la 10 ani de pușcarie.

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma perchezițiilor desfașurate ieri. 6 persoane au fost reținute. Polițiștii din cadrul Poliției…

- Politistii si procurorii au descins marti dimineata la patru locuinte apartinand mai multor indivizi despre care oamenii legii au obtinut informatii ca incalca legea. Judecatorii din Faget au incuviintat perchezitiile domiciliare la Dumbrava si Manastiur la locuintele unor persoane banuite de contrabanda.…

- Politistii de la transporturi au constatat in ultima saptamana 75 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat 48 de sanctiuni contraventionale. “Politistii de la transporturi au patrulat in 363 de statii de cale ferata, in 589 de trenuri de calatori…

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.La data de 22 februarie a.c., politistii Sectiei…

- Politistii au descoperit sambata, in urma a cinci perchezitii efectuate in Capitala, peste 460.000 de tigari de contrabanda ascunse in interiorul unor piese de mobilier. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- In urma unor percheziții efectuate de politistii de combatere a criminalitatii organizate din Bacau si Constanta si de procurorii DIICOT, trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar, fiind banuite de trafic si consum de droguri. Procurorii DIICOT, cu…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- Polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt au desfașurat, vineri, 23 februarie 2017, 7 percheziții pe raza județului Olt (Caracal, Piatra Olt, Farcașele și Redea), la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi savarșit ...

- PERCHEZIȚII de amploare: Peste 100 in TOATA Romania. 5 persoane au fost reținute 5 persoane au fost reținute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. și 27 de cartușe nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de percheziții efectuate depolițiștii din Arad, in București și in 16…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Politistii Serviciului de Investigare…

- Politistii din Brasov au descins la Fagaras, dar si in Sibiu si Suceava la domiciliile mai multor persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Sase barbati au fost audiati,iar doi dintre ei au fost retinuti.

- La data de 7 februarie, politistii din Prahova si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au efectuat 5 perchezitii, pe raza judetelor Prahova si Ilfov, la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri. 7 persoane au fost conduse la sediul politiei, pentru audieri.…

- Polițiștii din județene Giurgiu, Suceava și Buzau au efectuat o prindere in flagrant delict și 13 percheziții domiciliare la persoane banuite ca, in perioada octombrie 2017 – februarie 2018, ar fi achiziționat și comercializat țigari provenite din contrabanda. Mașinile in care au fost gasite țigarile…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza cinci perchezitii, in judetele Prahova si Ilfov, la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale…

- Politistii din Calarași, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lehliu-Gara, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, au efectuat cinci perchezitii in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite ca ar fi comis furturi cu un…

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 4 persoane din judetul Mures, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei. Read More...

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.

- "Politistii de la transporturi din Timisoara au retinut 10 persoane si au ridicat 150 de tone de carbune si 18.000 de lei, in urma a 15 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Hunedoara, la persoane care ar fi sustras carbune, din trenuri…

- Politistii au retinut trei persoane si au indisponibilizat mai multe bunuri, printre care o autoutilitara, in urma celor 15 perchezitii efectuate vineri dimineata la hoti de lemne din zona Pucioasa, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis Agerpres.…

- La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal in care se efectueaza cercetari privind furturi din societați comerciale și din locuințe.…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bacau si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T, au efectuat 11 perchezitii la membrii unor grupari specializate in infractiuni informatice. Fata de 7 persoane au fost dispuse masuri preventive. In perioada 3…

- Politistii din Prahova si ai Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane au efectuat 4 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi comis delicte silvice, in urma carora au fost indisponibilizate 5 mijloace de transport, unelte si material lemnos. La data de 4 ianuarie a.c., politistii…