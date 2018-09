24 de orașe celebre fotografiate din același punct în trecut și în prezent In ultimii 100 de ani lumea s-a schimbat atat de mult, incat e greu sa-ți dai seama despre cat de multe lucruri au disparut și au aparut altele in locul lor. Multe orașe cunoscute in intreaga lume, cum ar fi Kuala-Lumpur sau Hong-Kong, practic nu mai pot fi recunoscute in comparație cu ceea ce putea fi vazut in trecut, iar unele localitați ca Dubai nici nu apareau pe harta pana nu demult. Va prezentam o serie de fotografii facute din aproximativ același punct, in care sunt ilustrate imaginile orașelor in trecut și in prezent. Urmarind cu atenție aceste poze, puteți vedea cat de repede se scurge… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presa de stat din Coreea de Nord a acuzat SUA de o „conspiratie criminala pentru a declansa un razboi” impotriva Phenianului in timp ce „participa la dialog cu un zambet pe fata”, dupa ce un post de radio din Coreea de Sud a anuntat ca fortele militare americane din Japonia fac exercitii care au ca…

- Incalzirea globala imparte lumea in doua categorii: unii care sunt conștienți de aceasta și alții care, ei bine, sunt doar ignoranți. In orice caz, fenomenul l-a speriat zdravan pe un student japonez care pare ca a luat in calcul cele mai apocaliptice scenarii. Jun Kamei de la Royal College of Art (RCA),…

- Orașele cu un nivel de trai ridicat iși caștiga notorietatea in funcție de condiițiile pe care le ofera rezidenților, dar și datorita veniturilor pe care aceștia le caștiga. În fiecare an, Deutsche Bank face o analiză a costurilor în marile orașe ale lumii, luând în…

- Simona Halep a anuntat ca s-a razgandit si nu se va mai retrage din tenis in acest an, asa cum planuia initial. Sportiva noastra a dezvaluit, intr-un interviu acordat site-ului oficial al WTA , ca in 2014, dupa prima calificarea la Turneul Campioanelor, stabilise ca se va retrage din tenis daca va…

- Un puternic taifun se indreapta spre regiunea de vest a Japoniei, deja grav afectata de la inceputul lunii iulie de ploi torentiale si de alunecari de teren soldate cu numeroase victime, a avertizat vineri Agentia meteorologica japoneza, citata de AFP. Taifunul Jongdari, al 12-lea din acest…

- Fashiontv Romania, in colaborare cu La Scoica Ballroom și Club Bamboo vor duce mai departe seria evenimentelor Fashiontv Summer Festival 2018 cu trei evenimente de excepție, celebrand moda, frumusețea și distracția, toate intr-un concept unic marca Fashiontv: Romanian Fashion Weekend Miss Litoral Fashiontv…

- Japonia a decis sa selecteze radarul fabricat de corporatia americana Lockheed Martin pentru dotarea sistemului sau de aparare antiracheta, o achizitie de mai multe miliarde de dolari si care ar putea ajuta totodata la atenuarea frictiunilor comerciale cu SUA, transmite marti Reuters, citand o sursa…

- Japonia a decis sa selecteze radarul fabricat de corporatia americana Lockheed Martin pentru dotarea sistemului sau de aparare antiracheta, o achizitie de mai multe miliarde de dolari si care ar putea ajuta totodata la atenuarea frictiunilor comerciale cu SUA, transmite marti Reuters, citand o sursa…