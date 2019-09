24 de morţi în urma unui accident de autobuz, provocat de revărsarea unui râu, în Maroc Accidentul de autobuz, provocat de revarsarea unui rau in urma inundatiilor care au afectat sud-estul Marocului, s-a soldat cu 24 de morti, potrivit unui nou bilant oficial prezentat vineri, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Autobuzul s-a rasturnat la traversarea unui pod in apropierea unui sat din provincia Errachidia in urma inundatiilor provocate de ploile torentiale, au precizat autoritatile locale, care raportasera luni 17 decese. Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit: Cum dracului vine criza peste noi doar cand se apropie aștia de guvernare? Intre timp, echipele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

