238 de șoferi și-au riscat ieri viața la trecerile peste calea ferată. Razie a poliției rutiere Alaltaieri, politistii ieseni de la rutiera au organizat o razie la cateva treceri de cale ferata, unde in numai cateva ore au sanctionat nu mai putin de 23 de soferi care nu au respectat legislatia privitoare la trecerea peste liniile ferate. „La data de 28 august, politistii au actionat pe raza judetului Iasi pentru verificarea respectarii legislatiei rutiere in zona trecerilor la nivel cu calea ferata si pentru prevenirea accidentelor rutiere. In urma nereg (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

