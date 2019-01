Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe gospodarii din municipiul Vulcan sunt afectate de saracia energetica. Municipiul apare alaturi de cartierul Ferentari din București intr-un proiect al companiei ENEL care vrea sa reduca acest fenomen. “Saracia energetica este una dintre problemele care ne preocupa constant. De aceea,…

- Un studiu realizat de Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD) arata faptul ca 23% din gospodariile din Romania sunt afectate de saracia energetica, adica intampina dificultati in a-si asigura nevoia de energie la costuri accesibile. Acelasi studiu prezinta si cateva masuri luate in tarile UE pentru…

- Un studiu realizat de Centrul pentru Studiul Democratiei (CSD) arata faptul ca 23% dintre gospodariile din Romania sunt afectate de saracia energetica, adica intampina dificultati in a-si asigura nevoia de energie la costuri accesibile, potrivit agerpres.ro.Citește și: Vești proaste pentru…

- Exista foarte multe persoane care au nevoie de ajutoare pentru plata facturii la energie, dar nu beneficiaza de ele, in schimb statul acorda subventii uniforme, pentru toti consumatorii, care nu sunt compatibile cu normele europene, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii…

- Masurile prevazute in proiectul de Ordonanta de Urgenta lansat in dezbatere publica de Ministerul Finantelor nu vor duce la cresteri de pret la energie si gaze pentru consumatorii casnici in perioada urmatoare, se arata intr-un raspuns al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), scrie…

- Se scumpește curentul electric de la 1 ianuarie 2019. Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), tarifele aprobate pentru anul 2019 inregistreaza o creștere de 0,74% la nivelul intregii tari, valoare care include insa și rata inflației de 3,82%. Impactul in factura…

- "Nu stiu daca este prea mult ceea ce imi doresc, dar mi-as dori o forma de disciplina sociala, in sensul de a se intelege riscurile la care se supune populatia care sacrifica porci in zonele afectate si poate genera transferul bolii direct sau indirect in regiuni inca indemne, neafectate de boala.…

- ELCEN a solicitat Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) o majorare a pretului de productie al gigacaloriei cu aproximativ 10%, a declarat, luni, Claudiu Cretu, administratorul special al celui mai mare producator de energie termica din Romania. Acesta a precizat faptul că…