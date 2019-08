23 de milioane de euro pentru rechizitele copiilor din familii dezavantajate

Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Minzatu, ministrul Fondurilor Europene, anunta simplificarea depunerii cererilor de finanțare in cadrul POCA. Ministerul Fondurilor Europene incepe o acțiune ampla de simplificare a proceselor care trebuie parcurse pentru accesarea fondurilor europene. Un prim demers este facut de Autoritatea…

- Este cat se poate de oficial! Uniunea Europeana ne da aproape 80 de milioane de lei nerambursabili pentru a cumpara tramvaie noi, valoarea totala a proiectului semnat marți de primarie fiind de 96,3 milioane de lei. Noile garnituri, care vor fi produse in Turcia, erau estimate la 2,9 milioane de…

- ​Peste 1.000 de români, care au ieșit la pensie în primele trei luni din acest an, au încasat 12,6 milioane de lei în baza contribuțiilor facute la Pilonul II de pensii, a anunțat marți Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Cea mai mare valoare platita unui participant…

- 500 de milioane de euro, in proiecte care vizeaza combaterea saraciei. Au accesat fonduri primariile Pitesti, Campulung si Schitu Golesti. 500 milioane Euro. Atat insumeaza proiectele care vizeaza combaterea saraciei derulate in peste 90 de comunitati urbane sau rurale din intreaga tara. Proiectele…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- 'Saptamana viitoare ICE (Autoritatea federala de Imigratie si Granite din SUA) va incepe sa expulzeze milioane de straini ilegali care au intrat in mod fraudulos in Statele Unite', a indicat presedintele american. 'Ei vor fi trimisi inapoi la fel de repede precum au sosit', a adaugat el. Trump…

- 85,5 milioane euro transmise spre rambursare de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare. Autoritatea de Management pentru PO Infrastructura Mare (AM POIM) a transmis, in aceasta saptamana, Autoritații de Certificare din cadrul Ministerul Finantelor Publice, declarația…

- Autoritatea de Management POCU a lansat apelul de proiecte „Stagii de practica pentru studenți”, apel finanțat in cadrul Programului Operațional Capital Uman - axa prioritara 6 - Educație și...