- 23 de copii romani sunt prinși in mijlocul violențelor din Chile. Lotul de karate juniori, ce se pregatește de Campionatul Mondial, se afla in capitala devastata, in acest moment, de proteste.

- Trei oameni au murit, printre care doi politisti, si circa 20 de copii ai unei scoli religioase au fost raniti intr-un atentat cu camion-capcana comis in estul Afganistanului, au anuntat miercuri responsabili locali, informeaza AFP.

- Doua persoane au murit și patru au fost ranite, joi seara, in urma impactului dintre doua mașini, pe DN 17, la ieșirea din Stroiești spre Ilișești, in județul Suceava. Intre raniți sunt și doi copii. Traficul rutier este blocat, anunța MEDIAFAX.Citește și: Traian Berbeceanu iese la rampa:…

- Violentele dintre combatanti separatisti si militari yemeniti s-au soldat incepand de joi cu 40 de morti si 260 de raniti, printre ei fiind si numerosi civili, in orasul Aden (sud), a anuntat duminica Biroul pentru afaceri umanitare al Natiunilor Unite, informeaza AFP.

- Doua persoane au fost ucise si cel putin zece ranite, inclusiv doi sportivi americani participanti la Campionatul Mondial de Natatie, in prabusirea mezaninului intr-un bar de noapte din Gwangju in Coreea de Sud, in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat sambata politia

