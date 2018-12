23 bebelusi cu stafilococul auriu si alti 2 cu otita si infectii ale pielii  

Stiri pe aceeasi tema

- Inca trei bebelusi nascuti la Maternitatea Giulesti au fost internati in ultimele ore la Spitalul Grigore Alexandrescu. Medicii suspecteaza ca sunt infectati cu stafilococ auriu, scrie Romania TV. In prezent la Grigore Alexandrescu sunt internati 15 bebelusi nascuti la Spitalul Clinic de Obstretica…

- Inca doi bebeluși posibil infectați cu stafilococ auriu au fost internați la Spitalul Grigore Alexandrescu. Micuții s-au nascut recent in maternitatea Giulești, de unde provind și restul copiilor bolnavi. Maternitatea a fost inchisa vineri pentru internari. Cei doi nou-nascuți ajunși vineri la Spitalul…

- Medicul Sergiu Tasinschi a declarat, vineri seara, intr-o conferinta de presa, ca pe data de 7 noiembrie s-a decis pentru prima data testarea personalului pentru stafilococul auriu, fiind testata toata sectia de Neonatologie – 57 de persoane. Rezultatul testarii a aratat ca 15 persoane erau purtatori…

- E alerta in maternitatile din Bucuresti, dupa ce mai multi nou-nascuti au ajuns la Spitalul Grigore Alexandrescu infectati cu stafilococul auriu, in primele saptamani de viata. Sase dintre ei s-ar fi nascut la Maternitatea Giulesti si sunt inca sub tratament pentru probleme pulmonare sau infectii ale…

- Echipe de epidemiologi de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti au fost astazi in control la mai multe maternitati din Capitala in urma aparitiei mai multor cazuri de bebelusi cu infectii intraspitalicesti. de vina ar fi stafilococul auriu, un germene deosebit de rezistent la antibioticele…

- Celebrul pictor baroc Caravaggio, care a murit in 1610, a decedat din cauza unei infectii cu stafilococul auriu, au dezvaluit marti cercetatorii de la Institutul spitalicesc universitar (IHU) Mediterranee Infection din Marseille, patru secole mai tarziu, relateaza AFP. Michelangelo Merisi da Caravaggio…