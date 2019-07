227 de balene vor fi ucise în scopuri comerciale de japonezi anul acesta Pescarii japonezi au pornit vanatoarea de balene in scopuri comerciale pentru prima data in peste 30 de ani, dupa ce Tokyo a decis retragerea tarii din Comisia internationala privind vanatoarea de balene. Cinci nave au parasit Kushiro, un oras din nordul Japoniei, luni dimineata, iar alte trei imbarcatiuni au parasit Shimonoseki, in sudul tarii, in jurul aceleasi ore. Impreuna vor ucide 227 de balene pana la finalul lunii decembrie, potriv (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a reluat in mod oficial vanatoarea de balene in scopuri comerciale, dupa o pauza de 31 de ani, avand in plan capturarea a 227 de exemplare in 2019, a informat guvernul nipon, citat de dpa si AFP. Cinci baleniere au parasit luni portul nordic Kushiro (de pe insula Hokkaido), dupa…

- Japonia a reluat in mod oficial vanatoarea de balene in scopuri comerciale, dupa o pauza de 31 de ani, avand in plan capturarea a 227 de exemplare in 2019, a informat guvernul nipon, citat de dpa si AFP preluate de Agerpres. Cinci baleniere au parasit luni portul nordic Kushiro (de pe insula…

- Cinci baleniere au parasit luni portul nordic Kushiro (de pe insula Hokkaido), dupa o ceremonie in care mai multi oficiali locali au revendicat legitimitatea acestea traditii - la o zi dupa ce Japonia a parasit oficial Comisia internationala privind vanatoarea de balene (IWC), a informat Agentia…

- Japonia a reluat oficial, de luni, vanatoarea balenelor in scop oficial dupa mai bine de trei decenii, o decizie care a provocat proteste pe plan internațional. Cinci vase au ieșit din portul Kushiro in aceasta dimineața in cautarea balenelor, transmite Reuters. Japonia a parasit inca din decembrie…

- Luni dimineata, dupa o scurta ceremonie pentru a se ruga pentru o captura buna si siguranta pe mare, sase vase vor pleca dintr-un port din nordul Japoniei, pentru a vana balene, pentru prima data in peste 30 de ani, potrivit The Guardian.

- Reprezentanți ai Japoniei și ai Statelor Unite vor participa în perioada 10-11 iunie la o noua runda de negocieri comerciale, a transmis marți Toshimitsu Motegi, ministrul japonez al Economiei, scrie Mediafax, citând Reuters. În cadrul negocierilor comerciale, reprezentanții…

- Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de vara editia 2020 de la Tokyo a prezentat sambata traseul flacarii olimpice pe teritoriul Japoniei, precum si echipamentul pe care il vor purta cei 10.000 de alergatori participanti la aceasta stafeta, informeaza L'Equipe. Organizatorii au precizat…

- Procurorii din Tokyo ii vor aduce probabil noi acuzatii fostului presedinte al Nissan, Carlos Ghosn, pe langa incalcarea legislatiei financiare el ar putea fi acuzat si de abuz de incredere in forma agravata, a anuntat vineri postul nipon de televiziune NHK, transmit Kyodo si Reuters potrivit Agerpres…