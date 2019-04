2.200 de militari vor participa la cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra Aproximativ 2.200 de militari din mai multe state vor participa, de la sfarsitul acestei saptamani, la cel mai mare exercitiu NATO din Marea Neagra, "Sea Shield 19".



Fortele Navale Romane au transmis marti, printr-un comunicat, ca organizeaza, in perioada 5-13 aprilie, cel mai mare exercitiu multinational naval, in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internationale ale Marii Negre.



La exercitiul din acest an participa 14 nave militare romanesti si sase nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda si Turcia, cu un total de aproximativ 2.200 de militari, care vor… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

