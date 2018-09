Stiri pe aceeasi tema

- Armata iraniana si Gardienii Revolutiei, trupele de elita ale regimului islamic de la Teheran, au desfasurat vineri manevre militare comune in Golful Persic sub mesajul zdrobirii „inamicilor si puterilor arogante“.

- Garzile Revolutionare iraniene (armata de elita a regimului islamic) si armata au intreprins vineri un exercitiu militar comun in Golful Persic, prezentat drept o 'demonstratie de forta' si un avertisment pentru dusmanii tarii, transmite Reuters. Teheranul a dat de inteles in ultimele saptamani…

- Racheta a fost doborata deasupra localitatii saudite Najran, a precizat coalitia. Conform rebelilor din Yemen, racheta a vizat o tabara militara saudita din respectiva localitate de la frontiera. Tirul efectuat miercuri ridica la 185 numarul rachetelor lansate de rebeli din 2015, potrivit coalitiei.…

- „Negocierile” americano-iraniene au trecut la faza urmatoare, in care cartile mari sunt aruncate pe masa. Desi, in mod public, ofi cialii de la Teheran au respins oferta lui Donald Trump, in realitate, se pregateste terenul pentru primele intalniri bilaterale. Demonstratia de forta pe care o pregateste…

- Forțele armate iraniene se pregatesc sa execute in curand un exercițiu naval masiv in Golful Persic, aparent cu scopul de a demonstra capacitatea Teheranului de a bloca stramtoarea Ormuz, prin care trece o ruta maritima cheie pentru transportul de petrol, susțin oficiali americani, potrivit CNN, citata…

- Comandantul militar de rang inalt Qassem Suleimani l-a asemanat pe presedintele american, Donald Trump, cu o persoana care participa la jocuri de noroc si cu un proprietar de cabaret, precizand ca Iranul va fi cel care „va termina orice posibil razboi dintre cele doua tari", scrie The Guardian.

- Liderul suprem iranian, aiatolahul Ali Khamenei, a sustinut sambata ideea avansata anterior de presedintele Hassan Rouhani cu privire la posibilitatea ca Iranul sa blocheze exporturile de petrol din Golful Persic, daca propriile sale exporturi de petrol vor fi sistate in urma sanctiunilor impuse…

