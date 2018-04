Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, implicati in accidentul care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, au fost transportati la spital, ei suferind diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Consulul Israelului la Bucuresti se va deplasa la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, unde au fost transportati cu ambulantele cei 22 de turisti israelieni care au fost raniti dupa ce un microbuz s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic, informeaza Inspectoratul…

- Un barbat si-a omorat sotia in varsta de 42 de ani si pe cei doi copii, o fata de 18 ani si un baiat de 13 ani, apoi s-a predat la Politie, in Brasov. Surse judiciare au precizat ca, marți, la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Brasov s-a prezentat un barbat de 43 The post Crima ingrozitoare…

- Patru persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs vineri dimineata, pe raza localitatii Leghin Pipirig din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU , Adrian Rotaru, citat de Agerpres.ro. Potrivit acestuia, un microbuz in care se…

- Doua persoane au murit dupa ce, in aceasta dimineata, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, o masina a fost lovita de tren, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Braila, lt.col. Stefan Stoian citate de Agerpres.ro. Cele…

- Grupul KMG International (KMGI), acționarul majoritar al Rafinariei Petromidia și proprietar al rețelei Rompetrol, a raportat un rezultat operational (EBITDA) de 242 milioane USD pentru 2017, cu 20% peste 2016, și un profit et de 80 milioane USD, de peste șase ori peste 2016. Compania afirma ca aceste…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata joi de Guvern, mecanismul de plata a contributiilor urmand a se schimba fundamental, a anuntat ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici. Declarații Teodorovici: Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Un grav accident rutier a avut loc miercuri seara la iesirea din municipiul Vaslui, spre Bacau. Mai multe echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit pentru salvarea victimelor.

- Un barbat a suferit mai multe traumatisme si a ramas incarcerat in masina personala, in urma unui accident de circulatie care a avut loc vineri dupa-amiaza pe DN 76 Deva-Brad, in localitatea Valisoara. "Pompierii Detasamentului Deva, specializati in descarcerare, prim ajutor si stingere au intervenit…

- "Joi, la ora 14,30, un echipaj medical de Terapie Intensiva Mobila din cadrul SMURD a intervenit la sediul Inspectoratului de Jandarmi. Pacientul a fost transportat la SJU Vaslui, dupa care a fost transferat la un spital din judetul Iasi, pentru investigatii suplimentar", a declarat vineri, pentru…

- Barbatul decedat era pasager intr-o masina condusa de o femeie de 63 ani, domiciliata in localitatea bistriteana Susenii Bargaului, care, din primele date, a pierdut controlul asupra volanului si a patruns pe contrasens, unde a lovit un microbuz in care se aflau doi adulti si doi copii.In…

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- IMAGINI Accident cumplit in urma cu putin timp. Un copil a murit, iar alte patru persoane au fost ranite.Trafic blocat.FOTO O fetita de sase ani a murit, iar alte patru persoane, printre care un alt copil, sunt raniti, in urma unui accident rutier care a avut loc, vineri seara, in judetul Timis, intre…

- O barbat de 76 de ani a decedat intr-un accident de circulatie petrecut joi pe DN 19, langa aeroportul Satu Mare, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal, ambii soferi ramanand incarcerati, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Somes Satu Mare, Adriana…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a transmis, marți, ca joi va participa la sedinta de Guvern. “Joi voi participa la sedinta de Guvern”, a spus ministrul justiției, citat de Mediafax. Tudorel Toader se afla intr-o vizita oficiala in Japonia, iar conferința la care urma sa participe la Tokyo este…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Trei TIR-uri au fost implicate joi intr-un accident rutier pe soseaua de centura a municipiului Lugoj, iar in urma impactului unul dintre soferi a ramas incarcerat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, pompierii au fost solicitati sa intervina…

- Guvernul pregatește un proiect de ordonanța de urgența pentru ca salariile nete, pentru angajații part-time din instituțiile publice sa ramana la nivelul lui 2017. Vizați de actul normativ nu sunt, insa, și angajații din sistemul privat, carora li se dimineaza venturile, dupa transferul contribuțiilor…

- Un incendiu a cuprins doua case și anexele acestora, de pe strada Merisani, din cartierul Ferentari din București. Dupa interventia pompierilor, focul a fost localizat, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Bucuresti-Ilfov. Potrivit acestora, pompierii au actionat…

- Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite cinci persoane - trei femei si doi barbati - , care au fost transportate cu ambulantele la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un accident grav avut loc seara in aceasta in intersecția de la Patria. Doua echipaje SMURD și doua de la Serviciul de Ambulanța intervin pentru acorda primul ajutor. „Sunt șase victime – doi pietoni, adulți, șoferii celor doua autoturisme, și doi copii. Toate persoanele sunt conștiente. Unul dintre…

- Patru vagoane care transportau motorina au deraiat de pe sine, in judetul Mehedinti, joi dimineata. Unul dintre vagoane s-a fisurat, dupa ce s-a rasturnat. Traficul feroviar in zona localitatii Balota este in continaure blocat, arata Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU). Potrivit…

- La doar o zi dupa ce prim-ministrul Viorica Dancila și membrii Guvernului au anunțat ca renunța la SPP, instituția condusa de “eternul” Lucian Pahonțu, a anunțat ca a platit 4.132.800 de lei (aproape 1 milion de euro) fara TVA pentru 3 autoturisme, scrie grupul.ro Grupul de Investigații Politice arata…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Patru persoane au fost ranite duminica seara in urma unui accident, care a avut loc intre doua autoturisme pe DN1 la iesirea din localitatea Vladeni spre Persani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja.Potrivit sursei citate,…

- Un tanar a murit sambata noaptea, in urma unui accident de circulatie produd in Tihau, județul Salaj, dupa ce soferul masinii in care acesta se afla a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, in timp ce era urmarit de politisti. Barbatul de 33 de ani, aflat la volanul autoturismului, a refuzat…

- Trei accidente grave, soldate cu trei morți și noua raniți, s-au produs, sambata dupa-amiaza – doua dintre acestea, pe drumurile naționale din vestul țarii și altul in Capitala. Astfel, trei persoane au murit, sambata, pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Romos, in judetul Hunedoara, in…

- Guvernul olandez și George Soros au finanțat generos campaniile Rise Project indreptate impotriva guvernului Romaniei, alimentand protestele rezist din februarie 2017. Tot prin intermediul Rise Project a fost platit și Florin Badița, unul dintre liderii manifestațiilor, fan Kovesi și deținatorul paginii…

- UPDATE Bilantul accidentului feroviar produs, joi, in apropierea orasului italian Milano a ajuns la cel putin patru morti si peste o suta de raniti, dintre care cinci se afla in stare grava, informeaza cotidianul “La Repubblica”. Din primele informatii, accidentul s-a produs in urma unei defectiuni…

- Un cetatean sarb de 47 de ani a fost ranit si transportat la spital dupa ce autocamionul in care se afla, condus de un conational al sau, a fost implicat miercuri intr-un accident rutier pe DN65, la Optasi, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin…

- Pe site-ul Ministerului Finantelor a fost publicat, marți, un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului prin care termenul de depunere a Formularului 600, care fusese 31 ianuarie, se proroga pana la data de 1 martie 2018. Tot marți, la Senat, ministrul finantelor, Ionut Misa, a declarat ca regimul…

- Un barbat din orasul Babadag a murit, vineri dupa-amiaza, in santierul Vard Tulcea SA, in timp ce incerca sa fixeze o piesa metalica cu o greutate de aproximativ 40 de tone, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Barbatul, in varsta de 48 de ani, a fost prins…

- O persoana a murit si patru au fost ranite in urma unui accident rutier produs miercuri pe DN54, in sudul judetului Olt, intre localitatile Corabia si Orlea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt.

- O explozie s-a produs, luni dimineața, la o conducta magistrala de gaze, in județul Gorj. Nu sunt victime, dar mai multe mașini sunt complet arse. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Gorj, flacarile au in jur de 50 de metri inalțime, iar sursa incendiului nu a fost indepartata. …

- UPDATE Numarul liderilor și cel al organizațiilor județene ale PSD care cer convocarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului crește de la o ora la alta. Prin urmare, o reuniune a acestui for la inceputul saptamanii viitoare pare iminenta. Iar semnalul final vine chiar de la secretarul general…

- Mai mulți lideri ai PSD cer, incepand de vineri seara, devansarea urgenta a Comitetului Executiv (CEx) al partidului pentru inceputul saptamanii viitoare, luni sau marți, in condițiile in care acesta era programat sa aiba loc intre 28 și 31 ianuarie, la Iași. Dumitru Buzatu, președintele PSD Vaslui…

- Procurorul DNA Eugen Stoina a provocat un accident rutier, dupa ce a urcat baut la volan. Surse judiciare au precizat pentru Sursa Zilei ca Stoina avea 1,6 alcoolemie. Procurorul este acum anchetat penal de colegii sai de la Parchetul General. Șefa DNA, Laura Kovesi, cere avizul Consiliului Superior…

- UPDATE – Un barbat a fost grav ranit in urma unui accident rutier produs, marti dupa-amiaza, pe drumul european E85 pe raza localitatii Traian din comuna Sabaoani, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

