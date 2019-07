Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in prezent in 77 de localitati din 18 judete, cu un numar de 192 de focare, dintre care doua in exploatatii comerciale si unul intr-o exploatatie de tip A, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA),…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent sunt 192 de focare de pesta porcina africana, in 77 de localitati din 18 judete. Numarul focarelor active a crescut fata de luna iunie, cand erau raportate 55 de focare active. Pana acum, au fost…

- Doua noi focare de pesta porcina africana (PPA) au fost confirmate in localitatea Rediu – comuna Radauti Prut din judetul Botosani, a anuntat, joi, intr-o sedinta a Comisiei Locale de Combaterea Bolilor, directorul adjunct al Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA), Ovidiu…

- Un focar de pesta porcina africana pune autoritațile in alerta. Anunțul a fost facut de catre Ovidiu Airimițoaiei, director adjunct Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) in cadrul ședinței de Colegiu Prefectural.

- Potrivit acestuia, Galati este judetul cu cei mai putini porci sacrificati din tara din cauza pestei porcine africane. 'La pesta porcina africana mai avem doar doua focare la Draguseni si Balasesti. Ele vor fi lichidate in cel mai scurt timp. Judetul Galati este judetul cu cei mai putini porci sacrificati…

- Focarul de pesta porcina africana de la o gospodarie din comuna Serbanesti a fost stins marti, fiind ridicate si masurile sanitar-veterinare specifice zonelor cu restrictii, au anuntat reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si Pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Olt potrivit Agerpres. …