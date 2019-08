22 de ani de la moartea Prințesei Diana. Gestul emoționant făcut de fanii Familiei Regale Pe 31 august se implinesc 22 de ani de moartea Prințesei Diana, o zi care a indoliat lumea intreaga. Admiratorii Familiei Regale din Marea Britanie au adus la Palatul Kensington zeci de fotografii, in memoria „Prințesei Inimilor”. Imaginile cu Prințesa Diana au fost amplasate pe porțile Palatului Kensington, fosta reședința a Prințesei de Wales, pentru a comemora 22 de ani de la tragicul accident. In semn de respect, fanii Casei Regale a Marii Britanii au inceput sa aduca inca de vineri imagini in care cea supranumita „Prințesa Inimilor” apare alaturi de cei doi fii ai ei, Prințul William și Prințul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

