Stiri pe aceeasi tema

- Super cadou de ziua lui Denis pentru fanii The Motans! Videoclipul piesei „Valuri mari” a fost filmat chiar in timpul show-ului „The Motans Grand Concert”, cu aproximativ 5000 de fani alaturi. Piesa a fost interpretata in premiera la Arenele Romane pe 31 mai, in primul mare concert integral The Motans.…

- Paul Iorga revine cu un nou single – ”Distanța”. Unul dintre cei mai prolifici producatori și compozitori din ultimii ani, Paul Iorga este la a doua lui piesa solo. ”Piesa abordeaza un subiect clișeu, dar foarte puternic pentru mine. Sunt ceva ani de cand imi petrec majoritatea timpului pe drumuri și…

- „Oglinzile” este o parodie muzicala insoțita de un videoclip amuzant, in stilul caracteristic celor trei vloggeri de la Noaptea Tarziu. Piesa se vrea o satira adusa oamenilor superficiali care se iubesc mai mult decat ar trebui și a fost compusa de Cuza impreuna cu Randi și produsa in studiourile Famous…

- Celia, una dintre cele mai frumoase și indragite artiste din Romania, se reinventeaza și lanseaza un nou single de vara, plin de atitudine și senzualitate: “Flama”, o piesa cu versuri in engleza și spaniola, insoțita de un videoclip filmat in America. Celia nu putea rata ocazia de a realiza un videoclip…

- Cea mai așteptata piesa a verii a fost lansata in sfarșit! Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și au scos prima piesa pe 2019 care cu siguranța va fi hit in cel mai scurt timp.

- Lori revine cu doua piese noi, „Inainte Inapoi” și „Doare”, ce fac parte din proiectul „Inainte Inapoi”. Piesa „Inainte Inapoi” este compusa de artista, muzica a fost realizata de Turcu Alexandru, Vlad Constantin, GrasuXXL și Lori Ciobotaru, versurile au fost scrise de Lori Ciobotaru și Vlad Constantin,…

- Melodia este compusa de Jon Brian, Florin Popa și Cristian Gabriel Militaru, versurile sunt scrise de Jon Brian și Tatiana Artic, iar regizorul clipului este Cristian Gabriel Militaru. „Atunci cand devenim invizibili sau doar niste fantasme in cei mai importanti ochi din lume, simtim cum totul in noi…

- Dupa doua colaborari de succes alaturi de Ioana Ignat și o piesa alaturi de Amna, Edward Sanda revine cu un nou single – ”Nimeni ca noi”. “Nimeni ca noi este o piesa ce-ți da o stare de bine, un vibe pozitiv, iar versurile vorbesc despre acea iubire tinereasca, jucausa, cand totul e frumos și nimic...…