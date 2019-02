Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul 21 Savage a obtinut marti eliberarea pe cautiune, la noua zile dupa arestarea sa de catre US Immigration and Customs Enforcement (ICE), care a provocat o puternica reactie din partea lumii muzicale si nu numai, informeaza AFP. "Azi 21 Savage a primit eliberarea…

- O petitie pe internet pentru eliberarea rapperului 21 Savage, retinut la Centrul de imigrari din Atlanta, Georgia (SUA), a depasit 400.000 de semnaturi, in conditiile in care tot mai multe celebritati isi fac auzite vocile in favoarea artistului de cetatenie britanica, relateaza sambata EFE.…

- Rapperul 21 Savage, nominalizat la premiile Grammy de anul acesta, a fost arestat in SUA dupa ce autoritațile au descoperit ca locuiește ilegal, de foarte mulți ani, in aceasta țara și va fi deportat, potrivit apnews.com.Artistul Sha Yaa Bin Abraham-Joseph a fost arestat duminica, in zona…

- Rapperul 21 Savage, nominalizat la premiile Grammy de anul acesta, a fost arestat in SUA dupa ce autoritatile au descoperit ca locuieste ilegal, de foarte multi ani, in aceasta tara si va fi deportat, potrivit apnews.com.

- Rapperul 21 Savage a fost arestat duminica dimineata de Serviciul pentru Imigratie din Atlanta, care dezvaluie ca este originar din Marea Britanie, iar viza lui de SUA a expirat in urma cu mai multi ani, potrivit Variety, scrie news.ro.Sha Yaa Bin Abraham-Joseph, pe numele sau real, a fost…

- Irlanda a respins duminica ideea negocierii unui acord bilateral cu Marea Britanie ca alternative la asa numita solutie de rezerva prin care s-ar evita o granita stricta cu Irlanda de Nord dupa Brexit, scrie Politico preluat de news.ro“Ramanem uniti si concentrati pe protejarea Irlandei”,…