- Doi cetateni sirieni, mama si fiu, au incercat sa intre ilegal in Romania folosind pasapoarte care nu le apartineau, cu scopul de a ajunge in Germania. Aceștia au fost prinși de politistii din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Calafat. „La Punctul de Trecere al Frontierei Calafat - ITPF Giurgiu…

- Oamenii legii au destructurat activitatea infractionala a unei grupari, specializate in contrabanda cu tigarete in proportii deosebit de mari, destinate scoaterii prin contrabanda spre Romania, in suma de peste 3 milioane de lei. In rezultatul operatiunii, au fost retinute trei persoane, inclusiv si…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) a anuntat vineri ca a suplimentat personalul din vami, dupa ce in luna august a anului trecut, peste 8 milioane de persoane au trecut prin punctele de trecere a frontierei. "Avand in vedere ca in luna august multi cetateni romani aflati in afara…

- Punctul ocazional de trecere a frontierei romano-ungare de la Santaul Mare (Bors) pentru transportul de materiale de constructii a fost inchis joi, a anuntat, intr-un comunicat de presa, Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea. "Incepand de azi, 1 august, autoritatile…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au confiscat un autoturism marca Audi S8, an de fabricație 2015, in valoare de 70.000 de euro, cautat de autoritațile din Germania. „In data de 29 iulie, in jurul orei 17.50, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat…

- „Cheap whites”, cel mai mare nivel din ultimii zece ani Piața neagra a țigaretelor a scazut in mai la 14,9% din totalul consumului cu 0,3 p.p. mai puțin fața de martie și cu 2,4 p.p. comparativ cu ianuarie 2019. Un nivel de sub 15% al contrabandei nu s-a mai inregistrat de trei ani. „Regiunea nord-est…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II ndash; Csanadpalota au descoperit ascunsi in interiorul unui automarfar douazeci si cinci de cetateni straini, care incercau sa iasa ilegal din tara.Potrivit Politiei de Frontiera, in data de 12.07.2019, in jurul orei 04.00,…

- Un cetatean ucrainean a fost retinut pentru 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de trafic international de droguri de mare risc si trafic intern de droguri de mare risc. Barbatul a fost prins pe Aeroportul "Henri Coanda" ca transporta cocaina in stomac, au informat DIICOT si IGPF. Duminica,…