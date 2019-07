Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta, pentru perioada 1-2 iulie, vreme foarte calduroasa, chiar caniculara. Aceasta va fi urmata, in intervalul 3-4 iulie, de noi furtuni si o scadere semnificativa a temperaturii aerului. “Pe parcursul zilei de luni, 1 iulie, vremea va fi calduroasa in…

- Muzeul Judetean de Stiintele Naturii Prahova continua oraganizarea de manifestari si actiuni pe diverse teme, cu scopul ca publicul larg sa aiba acces la cunoastere si frumos. Astfel, ieri, la sediul institutiei din Palatul Culturii, a fost vernisata expozitia de camași populare, cusute in memoria doamnei…

- Vine VIJELIA! Avertisment de ultima ora de la ANM! Vezi unde va lovi FURTUNA in FORTA Avertisment ANM de ultima ora. Astfel, Adminstrația Națioanla de Meteorologie a emis o noua informare de vreme rea, una care este in vigoare pana miercuri seara. Marți, nu mai puțin de 32 de județe din Oltenia, Muntenia,…

- Lista completa a obiectelor care compun cadoul pentru Suveranul Pontif: 1. Covor/„scoarta" – Oltenia 2. Brau brodat cu margele – Transilvania 3. Brau tricolor – specific national romanesc 4. Stergar – Muntenia 5. Tipare pentru cas – Moldova 6. Oua incondeiate – Bucovina 7. Ceramica de Horezu – Oltenia…

- Papa Francisc a fost primit vineri, la Palatul Cotroceni, de presedintele Klaus Iohannis, in cadrul unei ceremonii care a avut loc pe Platoul Marinescu. Seful statului l-a intampinat pe Papa Francisc alaturi de sotia sa, Carmen. Klaus Iohannis a pregatit pentru Papa Francisc un cadou cu obiecte reprezentative…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atentionare nowcasting Cod galben de averse si vijelii pentru municipiul Bucuresti, valabila pana la ora 17:00. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 15:45 - 17:00, in Capitala, se vor semnala averse ce vor cumula 15 - 20 l/mp,…

- In intervalul 11 aprilie, ora 15.00 – 15 aprilie, ora 10.00, va ploua temporar in toate regiunile și vor fi mai ales averse, insoțite de descarcari electrice, mai insemnate cantitativ in sud-vestul, sudul și sud-estul țarii. La munte vor predomina ploile, favorizand topirea stratului de zapada, in special…