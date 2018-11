Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 7.000 de educatori, invatatori si profesori de gimnaziu au plecat, in ultimii 20 de ani, din Romania si au solicitat recunoasterea profesiei in tarile din Uniunea Europeana, arata un raport al Comisiei Europene. Mai mult de jumatate dintre acestia au emigrat in Marea Britanie.

- RUR – Reputation Ranking masoara reputația internaționala a universitaților, iar RUR Academic Ranking masoara productivitatea cercetarii universitaților. In aceste doua ierarhizari, alaturi de Universitatea de Vest din Timișoara sunt prezente doar alte doua universitați din Romania, membre…

- Mai bine de 50% din oamenii intrebați in cadrul unui sondaj cer Ministerului Educației sa investeasca in școli, vorbind despre lipsa mijloacelor elementare, pana la lipsa calculatoarelor, imprimantelor, materialelor didactice sau carților. Rezultatele unui sondaj au fost publicate inainte de inceperea…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania. In total, la sondaj au participat 5.628 de angajati din sistemul de educatie: ...

- Lipsa materialelor didactice, a mijloacelor moderne de predare, precum calculatoare sau table interactive, au fost indicate de jumatate dintre cadrele didactice participante la un sondaj privind situatia scolilor din Romania, realizat de FSLI. Printre problemele semnalate sunt insa si lipsa grupurilor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania.In total, la sondaj au participat 5.628 de angajati din sistemul de educatie: ...

- Sindicaliștii din invațamant spun ca peste jumatate din angajații din sistem vor dotarea școlilor cu materiale didactice și mijloace moderne de predare, dascalii exprimandu-și parerea in cadrul unui sondaj realizat de FSLI. Profesorii au spus ca vor și cursuri de perfecționare și salarii mai mari.Federatia…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a realizat un sondaj de opinie in randul angajatilor din sistemul de educatie privind situatia in care se afla in acest moment unitatile de invatamant din Romania. Lipsa materialelor didactice, precum si a mijloacelor moderne de predare, cum ar fi calculatoarele…