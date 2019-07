Stiri pe aceeasi tema

- Productiile de porumb obtinute de Romania in anii 2017 si 2018 sunt reale, iar acest lucru a fost transmis in aceasta saptamana in raspunsul formulat Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca ii invita pe toti cei care au dubii asupra acestui aspect…

- Comisia Europeana i-a cerut, intr-o scrisoare, lui Petre Daea, sa corecteze cifrele raportate la producția de porumb pentru anii 2017 și 2018, existand suspiciuni ca acestea au fost umflate pentru a da bine in statisticile guvernarii PSD. Contactat de Digi24.ro, Petre Daea recunoaște existența scrisorii…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Semne de intrebare legate de corectitudinea datelor comunciate de guvernul Romaniei cu privire la recoltele-record au aparut in momentul in care, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, recolta de porumb in 2018 a fost de 18,3 milioane tone, in creștere cu peste 4 milioane de tone fața…

- Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1.

- 'Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile.…

- Petre Daea, ministrul agriculturii, a explicat azi de ce a explodat prețul cartofilor. Dintre toate produsele alimentare, cel mai tare s-au scumpit cartofii, cu 32,33 la suta. Ministrul a spus ca aceste creșteri se datoreaza faptului ca legumele au fost ținute in depozite peste iarna și e normal sa…