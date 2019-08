Stiri pe aceeasi tema

- Piata birourilor din Bucuresti ar putea avea in 2019 un an record in ceea ce priveste livrarile, cu conditia ca toate proiectele anuntate sa fie finalizate la timp, scenariu in care pe piata spatiilor de birouri moderne din Capitala ar intra spatii noi cu o suprafata de circa 377.000 de metri patrati,…

- In prima jumatate a anului au fost livrate spatii cu o suprafata de circa 128.000 de metri patrati, constand in cladirile Renault Bucharest Connected, The Mark, Oregon Park C, The Bridge II, Office 1 si Mihai Eminescu Offices. In cea de-a doua jumatate volumul livrat ar putea fi dublu, cele mai importante…

- Sta sa inceapa un nou șantier, in Oradea. Noul pasaj de pe Centura va fi construit peste sensul giratoriu de langa Piața 100, Cimitirul Rullikowski și Parcul Industrial II. Primarul Ilie Bolojan anunța ca la București, CNAIR a avizat proiectul tehnic al pasajului rutier și ca dupa…

- Este vorba despre achizitia companiilor Upscale Development SRL (Bridge 1), The Bridge 2 Development SRL si The Bridge 3 Office Building SRL, care formeaza un complex de birouri in Bucuresti. Upscale Development SRL (Bridge 1), The Bridge 2 Development SRL si The Bridge 3 Office Building SRL activeaza…

- Ieri dupa amiaza a fost postat pe portalul Bursa de valori Bucuresti anuntul cu privire la reinnoirea autorizatiei de mediu pentru Sectia Terminal Midia de catre OMV Petrom. Anuntul a fost facut public "in conformitate cu Legea nr. 24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de…

- La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei Monitorul Preturilor pentru Carburanti, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei. In februarie, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, declara, pentru Agerpres, ca platforma…

- Artmark Historical Estate, singura companie de consultanta imobiliara din Romania specializata in promovarea si tranzactionarea de proprietati istorice si artistice, a lansat noul catalog, editia Primavara 2019. Catalogul cuprinde peste 40 de proprietati istorice si contemporane si o insula…

- Anul 2018 a fost cel mai prolific din istoria pietei rezidentiale din Bucuresti si imprejurimi, stabilindu-se un nou record post-Revolutie, cu 11.272 de unitati finalizate, insa 2019 ar putea aduce un nou...