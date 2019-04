Stiri pe aceeasi tema

- Economia romaneasca se indreapta spre un record istoric in materie de exporturi in 2019. Constructia de automobile si piese auto, industria prelucratoare, agricultura si software-ul sunt cateva dintre principalele sectoare care vor asigura depasirea pragului de 70 de miliarde de euro, arata o analiza…

- In prag de epidemie de gripa, romanii au luat cu asalt cabinetele medicale. Cum multe dintre spitalele si cabinetele medicale de stat sunt supra-aglomerate, alternativa oferita de serviciile medicale private atrage tot mai multi romani. Dovada ca...

- Un barbat de 32 de ani a sfidat toate legile posibile, dupa ce a urcat la volan cu o alcoolemie record, fara a avea permis de conducere. Dupa o cursa nebuna prin Arad, șoferul a lovit patru mașini parcate, iar pagubele materiale sunt consistente. Citește și: Sebastian Ghița provoaca un SEISM:…

- Euro se vinde si cu aproape 4,83 lei la unele banci comerciale din Romania, iar pe piata interbancara a depasit pragul de 4,77 lei, in contextul in care deprecierea monedei nationale continua sa accelereze.BNR a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7142 lei, aceasta fiind a noua oara,…

- Ziua și maximul istoric pentru euro în raport cu leul. Moneda euro a continuat sa creasca în raport cu leul și atinge, luni, un nou maxim istoric la cursul anunțat de BNR, dupa ce toata saptamâna trecuta a doborât record dupa record.

- Euro se vinde si cu peste 4,76 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, joi, un curs de 4,6890 lei/euro, un nou nivel record. BNR a anuntat, joi, un curs de referinta de 4,6890 lei/euro, o crestere de 0,13% fata de pragul atins miercuri, aceasta…

- Politia din Letonia, in colaborare cu autoritati straine, a confiscat doua tone de cocaina, cea mai mare cantitate din acest drog capturata pana acum in republica baltica, informeaza Xinhua, citand responsabili ai politiei letone.O operatiune internationala "reusita", derulata in cooperare…