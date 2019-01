2019 trend alert: Noua eleganță 2019 se anunța a fi anul femeilor puternice! Nu a trecut foarte mult timp de cand ținuta clasica a unei femei elegante, de cariera, era compusa automat dintr-un costum negru, fie el cu fusta sau pantaloni. Puține femei faceau compromisuri, pe plan vestimentar, atunci cand era vorba de ținuta de la birou, de exemplu, pentru ca riscau sa nu fie luate in serios. Acele vremuri au trecut, din fericire, și, odata cu dispariția lor, femeile de pretutindeni au devenit mult mai puternice. Femeia de cariera din 2019 nu mai face niciun compromis – se imbraca exact așa cum iși dorește, iși asuma riscuri… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

