2019 începe cu o evoluție surprinzătoare a Robor Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a coborat la 2,97%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele in lei. Joi, indicele a scazut la 2,99%. Vineri, indicele a scazut la 2,97%, cel mai mic nivel din 21 iunie 2018, cand a fost 2,95%. Totodata, indicele Robor la sase luni a scazut, vineri, la 3,28%, cel mai mic nivel din 29 iunie 2018, cand… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,99%, cel mai mic nivel din iunie 2018 pana in prezent, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), transmite news.ro.CITESTE SI: SURPRIZA: Ciocolata,…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,03%, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile la creditele…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,03%, cel mai mic nivel din ultimele sase luni, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,04%, pentru a doua zi consecutiv, dar indicele Robor la sase luni a coborat la 3,34%, cel mai scazut nivel din ultimele sase luni, potrivit datelor publicate miercuri de Banca…

- ROBOR a coborat la minimul ultimelor cinci luni și jumatate. Indicele Robor la trei luni, baza a dobanzilor la creditele cu dobanda variabila luate in lei, a scazut la 3,04%, cel mai mic nivel din ultimele cinci luni si jumatate. Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,04%, cel mai mic nivel din ultimele cinci luni si jumatate, potrivit datelor publicate luni de Banca Nationala a Romaniei (BNR), informeaza News.ro.Robor la trei luni este…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 3,29%, potrivit datelor publicate vineri, 2 noiembrie, de Banca Nationala a Romaniei. Robor la trei luni este indicatorul principal in functie de care se calculeaza dobanzile variabile…

- Indicele Robor la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a stagnat la 3,31%, dupa patru scaderi consecutive, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR), conform news.ro.Robor la trei luni este indicatorul principal in…