2019 este Anul Cartii. Parinti, tocmai ati primit o misiune importanta Cartile se aseamana atat de mult cu oamenii. Unele sunt mai usor de citit decat altele. Insa toate ne tin companie si ne impartasesc ceea ce stiu despre lume si despre viata. Ajungem sa le cunoastem cu fiecare fila citita si la randul lor ne ajuta sa ne cunoastem pe noi insine. Radem sau plangem alaturi de personajele din carti, ne identificam cu ele, ne imbogatim astfel cunostintele si viata. Orice om sau carte din viata noastra are un impact incredibil asupra transformarii noastre. Ati observat ca unii oameni, pe care nu ii placeam la inceput, ne-au oferit cele mai importante ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

