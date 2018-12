2019, cele mai mari riscuri mondiale - TOP

Stiri pe aceeasi tema

- Romania preia presedintia Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019, in timp ce Uniunea Europeana si SUA si-au exprimat ingrijorarile legate de statul de drept si functionarea justitiei din Romania, noteaza Bloomberg

- "Pe langa aderarea la NATO si la Uniunea Europeana, Romania a intrat intr-o a treia intreprindere internationala, parteneriatul strategic SUA-Romania. Timp de peste doua decenii, Statele Unite si Romania au colaborat indeaproape, construind un cadru care intareste relatiile bilaterale, sustinand…

- Va prezentam in continuare textul mesajului: „Va mulțumesc pentru invitație și va felicit, pe aceasta cale, pentru intreaga activitate pe care o desfașurați pentru consolidarea democrației in Uniunea Europeana, prin contribuția la rezolvarea sau ameliorarea problemelor lucratorilor europeni.…

- Alegerile intermediare din SUA ce se vor desfasura in data de 6 noiembrie vor avea efecte importante si asupra sistemului politic din Romania. Incepand cu vizita la Bucuresti a lui Bill Clinton (foto) din 1997, care a avut loc in mandatul presedintelui Emil Constantinescu, Romania dezvolta un parteneriat…

- "Economiile emergente in ansamblu pareau sa fie mult mai robuste fata de situatia de cu ani in urma. Bancile mari arareori tin cont de externalitati. Daca m-ar intreba cineva ce este schimbat azi fata de acum 10 ani, as raspunde ca o schimbare dramatica este erodarea multilateralismului si cresterea…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa si la Summitul Euro in format extins, in marja reuniunii Consiliului European. "Temele de discutie de pe agenda reuniunii Consiliului European se refera la procesul de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana, gestionarea fenomenului migratiei,…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit marti pe Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, potrivit unui comunicat al Guvernului. "Dialogul dintre cei doi oficiali s-a axat pe stadiul negocierilor dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie si a reliefat nivelul foarte bun al cooperarii dintre…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a avut, miercuri, 26 septembrie a.c., la New York, o intrevedere cu ministrul de Externe al Japoniei, Taro Kono, in marja vizitei de lucru pe care oficialul roman o intreprinde in Statele Unite ale Americii. Pe agenda discuțiilor dintre cei doi oficiali s-au aflat teme…