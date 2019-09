Stiri pe aceeasi tema

- Trecerea uraganului Dorian a lasat in urma 43 de morti in Bahamas. Este cel mai recent bilanț, dar numarul victimelor ar putea fi mult mai mare, se tem autoritațile. Zeci de oameni sunt dați disparuți.

- Se striga adunarea dansatorilor in centrul Timișoarei. Sambata, 7 septembrie, in jurul orei 18.30, zeci de dansatori se vor mișca pe piesa „Hands up”, de Merk&Kremont fr. DNCE. De la ora 19 se va dansa in Piața Libertații, iar finalul va fi marcat cu o ultima reprezentație in Piața Sf. Gheorghe,…

- Bilant in crestere in Bahamas, dupa trecerea uraganului Dorian. Cel putin 20 de oameni au murit iar pagubele provocate sunt catastrofale. Premierul din regiune a cerut ajutor comunitatii internationale.

- Bilantul uraganului Dorian creste de la o zi la alta. In arhipelagul Bahamas, numarul mortilor a ajuns la sapte si sunt cel putin 21 de raniti. Insulele Grand Bahama si Abaca, unde traiesc 70 de mii de oameni, au fost inundate in proportie de 70 la suta.

- Ca urmare a publicarii in spatiul public de catre administratorul paginii anonime ,,STOP Defrisarilor", a unor aspecte privind activitatea Ocolului Silvic Mehadia, din cadrul Directiei Silvice Caras Severin, Biroul de Presa din cadrul Regiei Nationale a Padurilor ndash; Romsilva este imputernicit de…

- Potrivit ultimului buletin al Centrului National pentru Uragane (NHC), furtuna Dorian, cu vant de pana la 95 km/h, va ajunge In Porto Rico, dar si in Insulele Virgine britanice si americane. Joi ar urma sa ajunga in insuele Turks and Caicos si Bahamas. Citeste si Un mort si noua raniti in…

- Peste 100 de tineri din Craiova protesteaza, miercuri seara, in centrul orașului, nemulțumiți de anchetele desfașurate in cazul presupuselor crime de la Caracal. „Corupția ucide ingeri” sau „Credeam ca sunteți oameni”, sunt mesajele tinerilor care au venit la protest, potrivit Mediafax.Tinerii…

- Protest in Honk Kong (foto: The Independent) De mai bine de doua saptamani, pe cele mai scumpe artere din lume, doua milioane de oameni din Hong Kong demonstreaza impotriva unui proiect de lege impus parlamentului local de guvernul controlat de RP Chineza, in fruntea caruia se afla Carrie Lam Cheng…