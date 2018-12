2019 – Anul României Europene Vine un moment al bilanțului și al noului inceput pentru toți. Pentru Romania, acest an a insemnat celebrarea istoriei iar anul viitor inseamna marcarea viitorului. Un viitor glorios european, un viitor al romanilor care,in sfarșit, vor arata tuturor ca inima Uniunii Europene bate in Romania. Președinția Consiliului Uniunii Europene presupune atat responsabilizarea țarii, dar mai ales renașterea ei. Este un test pentru politicieni, pentru administrație și pentru fiecare roman. Toți trebuie sa fim un singur creier și o singura voce pentru Europa noastra. Pe plan intern, anul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol si foto: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Declarație politica – Majorarea pensiilor și salariilor este sustenabila și performanta. Este ceea ce vor romanii! Criticii care ataca creșterile de pensii și salarii pe motiv ca nu sunt sustenabile arata de fapt cat de mult au crescut veniturile romanilor in guvernarea PSD. In logica Opoziției și a…

- Vicepresedintele PNL Florin Citu a declarat joi, referindu-se la fondul de investitii de 10 miliarde de euro pentru administratia locala, ca nu crede ca reprezentantii Ministerului Finantelor "au fost de acord cu asa ceva", relateaza agerpres.ro."Este o idee tampita. Nu cred ca cei din finante…

- Necesarul de investiții la nivelul Uniunii Europene pentru tehnologia 5G este de 56-58 miliarde euro la nivelul anului 2025, ceea ce inseamna o investiție medie de 145 euro pentru un utilizator european, cu 7% mai mult decat in cazul 4G și cu 20% mai mult decat 3G, arata strategia 5G pentru Romania,…

- Transparenta perceputa in elaborarea politicilor guvernamentale in cele 38 de tari in care activeaza Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare nu s-a imbunatatit de la inceputul deceniului, cu unele exceptii, cum ar fi Kazahstan, Romania si Ucraina, se arata in raportul anual de tranzitie…

- Comparativ cu precedentele prognoze din luna mai, BERD si-a revizuit, in jos, estimarile privind evolutia economiei romanesti cu 0,4 puncte procentuale pentru acest an, de la 4,6% pana la 4,2%, si cu 0,6 puncte procentuale pentru anul viitor, de la 4,2% pana la 3,6%.BERD sustine ca relansarea…

- Saptamana trecuta am asistat la o adevarata premiera pentru Uniunea Europeana. Comisarul pentru Dezvoltare, Corina Crețu, a lansat acuzații fara precedent la adresa Guvernului Romaniei privind lipsa de interes pentru atragerea fondurilor de dezvoltare a infrastructurii și inacceptabilele insulte la…

- Deficitul de talente ar putea costa Uniunea Europeana 324 de miliarde de euro pe an. Companiile antreprenoriale din Europa de Est sunt cele mai afectate de lipsa personalului calificat. Raportat la PIB-urile nationale, pierderile economice ca rezultat...

- Locuitorii Uniunii Europene (UE) pot economisi pana la 183 miliarde de euro, in urmatorii sapte ani, daca apeleaza la tehnologiile noi de eliminare a reziduurilor din aer, reiese din Raportul 'Provocarea aerului curat', realizat de InnoEnergy, in parteneriat cu Deloitte. Conform rezultatelor…