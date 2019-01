2019, anul provocarilor: Care sunt cele mai mari temeri ale oamenilor de afaceri din Romania

Accentuarea blocajului financiar, cresterea fiscalitatii si evolutia negativa a cursului de schimb reprezinta principalele temeri ale investitorilor la inceput de an.



Potrivit unui barometru realizat de compania de consultanta Frames, 2019 se anunta a fi anul provocarilor, evolutia pozitiva a economiei fiind pusa sub semnul intrebarii, printre altele, de modificarile fiscale, de preconizata scumpire si restrangere a finantarii bancare si de scaderea semnificativa a apetitului pentru investitii.



Economia romaneasca va continua sa creasca in 2019, insa ritmul va fi unul mai redus…