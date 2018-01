Stiri pe aceeasi tema

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Va fi mai bine, va fi mai rau? Pentru cine? Incepand cu 1 ianuarie 2018, salariul minim brut pe economie creștere la 1.900 de lei in contextul transferului contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat. Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. MEDIAFAX consemneaza principalele schimbari care vor interveni incepand cu acest termen.

- De la 1 ianuarie, romanii cu masini noi vor avea o supriza placuta referitor la inspectia tehnica periodica – in schimb, cei cu vehicule vechi or sa treaca mai des pe la ITP. Potrivit stirileprotv.ro, un act normativ care a ...

- Deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Ovidiu Ganț, a anunțat vineri, ca nu va vota legile Justiției, inițiativa legislativa privind ONG-urile și nici modificarile la Codul fiscal. "Nu voi vota legile Justiției. Nu le voi vota pentru ca nu au avizul CSM.…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat ca va decide dupa 1 Decembrie daca sesizeaza sau nu CCR in cazul modificarilor la Codul Fiscal, pentru ca are nevoie si de informatii de natura economico-financiara, pe langa cele furnizate de cei care au formulat petitiile sau de autoritati.…

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- Leul a scazut la un nou minim istoric in fața euro, moneda europeana fiind cotata la 4,6551 lei pe unitate la cursul oficial anunțat de catre Banca Naționala a Romaniei (BNR) . Moneda naționala bifase și saptamana trecuta un alt record negativ, iar deprecierea venind dupa ce Guvernul a modificat prin…

- Ioan Lazar, președintele ALDE Alba a declarat, luni, in cadrul conferinței de presa, ca masurile fiscale luate de Guvernul PSD vizeaza in primul rand eliminarea evaziunii ”Cei din Opoziție nu spun nimic de evaziunea fiscala. Ei continua sa spuna ca vor scadea salariile și veniturile la bugetele locale.…

- Primarul din Siret, Adrian Popoiu, considera ca asa-zisa „revolutie fiscala" anuntata de Guvernul PSD va falimenta orasul pe care il conduce. Adrian Popoiu a spus ca in urma noilor reglementari fiscale, orasul Siret pierde nu mai putin de 40% din suma incasata in prezent din impozitul ...

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca revolutia fiscala a Guvernului PSD-ALDE va reprezenta o adevarata piatra de moara pentru primarii. Angelica Fador a subliniat faptul ca indiferent de culoarea politica a primarilor, toti sunt nemultumiti de faptul ca odata cu reducerea ...

- In ciuda unei opoziții cvasigenerale a mediului economic –patronat, salariați, sindicate – Executivul a aprobat modificarea prin ordonanta de urgenta a Codului fiscal prin care contributiile sociale ale angajatorului sunt trecute in sarcina angajatului, impozitele la venituri și contributiile sociale…

- Primarii mai multor comune si orase din judetul Arad s-au adunat si au protestat pe Bulevardul central din Arad, protestul constand intr-un mars pasnic pe traseul Consiliul Judetean Arad – Bulevardul Revolutiei – Sediul Prefecturii Arad. Motivul acestui protest inedit a fost adoptarea modificarilor…

- Modificarea Codului Fiscal va da o grea lovitura financiara primariilor, începând cu 1 ianuarie 2018. Soluția propusa de premierului Mihai Tudose poate rezolva doar parțial problemele și va crește dependența de Guvernul central. Aprobarea prin ordonanța de urgența…

- Un nou protest fata de Revoluția fiscala, precum si fata de proiectele de modificare a legilor Justitiei a avut loc duminica seara. La Alba Iulia, oamenii s-au adunat in fata Prefecturii, pentru a-și manifesta nemulțumirile. Aproximativ 20 de persoane au protestat pașnic, duminica incepand cu ora 18.00,…

- Recentele masuri guvernamentale adoptate prin modificarile aduse la Codul Fiscal vor avea un impact negativ asupra bugetului local. Din cauza reducerii impozitului pe venit, de la 16 la 10-, administratia locala va primi mai putin din cotele defalcate. Primarul din Pascani, Dumitru Pantazi, spune ca…

- Ordonanța de urgența care va pune in aplicare cele mai multe schimbari de natura fiscala incepand cu 1 ianuarie este in vigoare! A fost publicata, vineri seara, in Monitorul Oficial și poate fi și contestata la Curtea Constituționala.

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, anunța ca, in urma OUG privind Codul Fiscal, se vor lua masuri pentru a mentine sau chiar pentru a creste nivelul salarial actual al personalului.

- Cursul BNR de vineri: Euro 4.6390 +0.0111 +0.24 % Dolar american 3.9803 -0.0062 -0.16 % Francul elvetian 4,0078 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala pe baza tranzactiilor…

- Europarlamentarul S&D Maria Grapini a declarat, joi, pentru agentia de presa Mediafax, ca premierul Mihai Tudose s-a "hazardat" cand a acuzat multinationalele ca au mobilizat protestatarii din fata Guvernului, sarcina Executivului fiind aceea de a trata toti investitorii echidistant.”Mi-e…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Firmele mici, cu marje reduse de profit, vor falimenta” Adrian Coroian, seful Ligii Intreprinzatorului Roman, sustine ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri va falimenta multi dintre agentii economici cu rulaje mici din Cluj. „Toate aceste modificari vor…

- Opozitia patronatelor si a sindicatelor nu a induplecat Guvernul sa renunte sau sa amane modificarile ample din Codul fiscal, care vor schimba complet de la 1 ianuarie 2018 tabloul fiscal si de munca in Romania.Guvernul a aprobat in pofida opo­zitiei cvasigenerale, modifi­ca­rea prin ordonanta…

- Dupa ce miercuri euro a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii 5 ani in urma masurilor fiscale, moneda europeana continua sa creasca si joi, BNR anuntand cel mai slab leu din august 2012. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat, joi, un euro la 4.6279 de lei/unitate, cu 0,18% mai mult…

- Pe langa revolutia fiscala, guvernul a aprobat miercuri si un alt proiect de OUG, referitoare la majorarea punctului de pensie si la diminuarea contributiei la pilonul II, proiect dezbatut in prima lectura in sedinta din 26 octombrie.”Proiectul de ordonanta prevede cresterea pensiei minime…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu e invitatul lui Cosmin Prelipceanu, azi, la „Jurnalul de seara”, incepand cu ora 20:00. Cei doi vor discuta despre decizia Guvernului de a modifica prin ordonanta de urgenta Codul fiscal. Actul normativ include transferul contributiilor de la angajator la angajat si…

- Au fost de asemenea aprobate ordonantele privind cresterea pensiei sociale la 640 de lei si a punctului de pensie la 1.100 de lei de la 1 iulie 2018, precum si cea privind reducerea procentului de plata catre Pilonul II de pensii, de la 5,1- la 3,7-. Ministrul Lia Olguta Vasilescu a precizat insa ca…

- Vârful de lance al opozitiei fata de modificarea Codului fiscal prin care impozitul pe venitul salarial ar urma sa scada de la 16% la 10% nu este reprezentat de partidele de opozitie, ci de administratia locala în frunte cu primarii. Explicatia este simpla: administratia locala va fi…

- Guvernul pregatește modificari de amploare și la regimul de impozitare a microîntreprinderilor, inclusiv creșterea plafonului sub care este aplicata impunerea pe cifra de afaceri la 1 milion de euro, dar nu a consultat Comisia Europeana.

- Cele mai controversate masuri de reforma fiscala din ultimul deceniu vor fi adoptate astazi prin ordonanta de urgenta, a anuntat ieri premierul Mihai Tudose. Guvernul infrunta opozitia tuturor si astazi in sedin­ta de guvern care incepe la ora 15.00 va adopta o ordo­nan­ta de urgenta…

- In campania electorala de anul trecut, PSD le-a promis bugetarilor majorarea salariilor cu 25%. Un an mai tarziu, Liviu Dragnea si Mihai Tudose nu stiu pe unde sa scoata camasa, caci oricum nu au bani sa mareasca lefurile

- 2018 ii intampina cu brațele deschise pe romani. Guvernul anunța masuri revoluționare, care, la prima vedere, vor aduce bunastare: scad impozitele, crește salariul minim, crește și pensia minima.

- In primul rand, sa mentionam ca discutam despre un proiect care poate suferi modificari pana la forma finala care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial. Iar istoria recenta ne-a demonstrat ca multe dintre ideile fiscale cu care s-a pornit la drum au fost fie abandonate, fie modificate radical, asa incat…

- Liviu Dragnea a fost intrebat, joi, de jurnalisti care este motivul scaderii contributiei la Pilonul II de pensii de la 5,1 la 3,7%, la scurt timp dupa anuntul in acest sens facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.