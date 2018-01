2018: Mii de noi angajați la MAI. Anunțul ministrului Carmen Dan Ea a adaugat ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. [citeste si] 'In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a ministerului, aproximativ 6.000 de noi angajati. Este o strategie pe care trebuie sa o urmam cu insistenta, pentru ca eu imi doresc in trei-patru ani cel mult sa reusim sa acoperim deficitul urias de 23.000 de oameni pe care il avem. Imi face o bucurie sa vorbesc despre dotare; e important sa spun ca in acest an vom avea cu 70% buget mai mare pentru acest capitol', a declarat Carmen Dan la TVR1. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in Ministerul Afacerilor Interne vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. "In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea familie a…

- Desi edilii Capitalei au negat existenta proiectului patinoarului in Parcul Romniceanu, arie protejata, Asociatia In Cotroceni – Oameni, Idei, Povesti are documentele care atesta ca proiectul era demarat si urma a fi implementat.

- Un scandal de proportii in lumea politica a pornit, dupa ce in locuinta Ministrului de Interne, Carmen Dan, i s-a implantat un microfon. Aceasta sustine ca microfonul nu ar fi fost „plantat” conform sigurantei nationale.

- Expertiza tehnica in dosarul deschis la Parchetul General in cazul microfonului pe care ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, l-a descoperit in locuința sa, a fost finalizata. Surse judiciare citate de Antena 3 au dezvaluit, joi, ca dispozitivul ar fi fost “plantat” in casa ministrului de o persoana…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare, cu prilejul sarbatorii Craciunului, ca este vremea gandurilor pozitive."E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai…

- Deputatul ALDE de Suceava, Stefan Alexandru Baisanu, i-a adresat o interpelare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care ii aduce la cunostinta faptul ca schimbarea modului de organizare a examenului pentru obtinerea permisului de conducere auto in judetul Suceava a creat mari ...

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a gasit un microfon in priza din locuința asigurata de Guvern. In urma scandalului, polițiștii și procurorii fac ancheta in acest caz, insa Carmen Dan susține ca pe ea nu a informat-o nimeni despre stadiul procedurilor.”Se desfașoara actele procedurale. Pe…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a anunțat care sunt toate modificarile pe care le vor suferi pensiile anul viitor, dar și cand o sa apara mult așteptata Lege a pensiilor, care trebuia sa fie gata de la 1 octombrie. Fondul de pensii are un deficit de 13,5 miliarde de lei! Viitorii pensionari vor…

- Guvernul a adoptat in ședința de miercuri un memorandum privind construirea a doua penitenciare in Prahova și Buzau, a anunțat joi ministrul justiției, Tudorel Toader. “Memorandum privind oportunitatea finanțarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii condițiilor optime…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat miercuri ca au fost transmise Ministerului Justitiei propuneri de modificare a Codului penal in ceea ce priveste infractiunile de ucidere, de ultraj si de ultraj judiciar. Citeste si: Dragnea si Tariceanu, replica DURA la solicitarea Opozitiei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune, legat de incidentul de la Tulcea, unde un politist a fost palmuit de un martor la un incident, dupa care a scos pistolul l-a indreaptat catre oameni, ca, in conditile in care ea a "cerut in mod expres" ca in interventii sau in patrulare sa existe cate…

- Fostul președinte Traian Basescu nu crede in evenimentul petrecut in casa ministrului de Interne, Carmen Dan saptamana trecuta. Basescu considera ca ministrului i s-a spus unde se afla microfonul iar tacerea instituțiilor indica faptul ca e vorba de un mandat de...

- ​Facebook a inaugurat la Londra un nou sediu de sapte etaje unde urmeaza a fi angajati 800 de oameni pana la final de 2018, ceea ce va face ca Londra sa devina cel mai mare hub de inginerie din afara SUA pentru uriasa retea sociala. Facebook va ajunge sa aiba 2.300 de angajati in Regatul Unit si, in…

- Ministrul de Interne a Republicii Moldova, Alexandru Jizdan, de comun cu ministra de Interne a României, Carmen Dan, intenționeaza sa deschida un punct de control comun la Galați. Declarația a fost facuta de Jizdan în cadrul unui interviu realizat de Moldpres. Totodata,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a scris duminica pe Facebook ca Jandarmeria este prinsa in jocul politic al Gabrielei Firea si al ministrului de Interne, Carmen Dan, desi primarul Capitalei a dispus organizarea targului de Craciun in Piata Victoriei constient fiind de potentialul conflictual al acestei…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, verifica modul in care „structurile subordonate MAI” au acționat in timpul incidentelor de astazi din Piața Victoriei, in urma carora primarul general Gabriela Firea a anunțat ca targul de Craciun va fi mutat in alta parte.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohanis a semnat decretul de avansare a buzoianului Bogdan Despescu de la gradul de Chestor principal de politie in gradul de Chestor Sef de politie. Propunerea de avansare a venit din partea Ministrului de interne , Carmen Dan si intra in vigoare de maine,1 decembrie 2017.

- Parchetul General a deschis, miercuri seara, dosar penal in cazul ministrului Carmen Dan pentru violare de domiciliu, dupa ce ministrul a gasit in casa sa un dispozitiv de ascultare ascuns intr-o priza. Directia Generala de Protectie Interna (DGPI) din ministerul Afacerilor Interne a avut o prima reacție…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat ca a gasit un microfon in locuința unde sta alaturi de fiul sau. Cei de la SRI, prin intermediul purtatorului de cuvant, Odiviu Marincea, au replicat rapid și au spus ca acel microfon nu aparține SRI. Citește și: Eduard Hellvig a vorbit cu Carmen…

- Scandalul iscat dupa ce ministrul Carmen Dan a anuntat public ca a gasit in propria-i casa un microfon nu ramane fara replica dinspre Bruxelles. Vicepresedintele Parlamentului European, europarlamentarul Ioan Mircea Pascu intervine in scandal si sustine ca descoperirea facuta de ministrul de Interne…

- Potrivit IGPR, o echipa operativa din cadrul Politiei Romane s a deplasat, miercuri dupa amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare si a sesizat Politia pentru demararea unei anchete. Ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu.Claudiu…

- O echipa operativa din cadrul Poliției Romane s-a deplasat, miercuri dupa-amiaza, la domiciliul ministrului de Interne, Carmen Dan, unde a identificat un dispozitiv care urmeaza sa fie expertizat, cercetarile continuand sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte…

- Clipe de spaima, miercuri seara, chiar in locuința Ministrului de Interne, Carmen Dan. Ministrul a chemat forțele de ordine dupa ce a gasit microfoane intr-una din prizele casei sale. De asemenea, Carmen Dan a anunțat ca va fi deschis un dosar penal in acest...

- Biroul Executiv al PNL a luat decizia, luni, de o convoca la Parlament pe ministrul de Interne, Carmen Dan, pe tema interventiei jandarmilor la protestele de duminica din Capitala, a anuntat presedintele liberalilor, Ludovic Orban. Citeste si: Premierul Mihai Tudose arunca BOMBA. Anuntul OFICIAL…

- Un episod interesant și ciudat a avut loc in aceasta seara in timpul manifestațiilor de strada impotriva adoptarii noilor legi din Justiție. Jandarmii au facut cordon calare in fata protestatarilor atunci cand oamenii adunati in Piata Victoriei au vrut sa plece in mars pe Bulevardul Lascar Catargiu.…

- Mai bine de 500 de persoane au luat parte la mitingul anti-Guvern, organizat duminica seara la Pitesti. Liderii Sindicatului Automobile Dacia s-au aflat in fruntea protestatarilor si au strigat , cot la cot cu manifestantii, lozinci anti-PSD.

- "Suntem foarte aproape de a obtine acest numar (...) pentru aceasta initiativa, ca protectia minoritatilor etnice sa aiba o norma legislativa comuna in fiecare stat membru european. (...) Nici daca avem un milion de semnaturi nu va fi usor. Nu promitem ca, gata, s-a rezolvat cu un milion de semnaturi.…

- Un scandal uriaș a izbucnit în PSD, din cauza ministrului de Interne. Mai mulți oameni din PSD îi reproșeaza ministrului Carmen Dan ca da puteri sporite angajaților Ministerului de Interne, prin noul Statut al polițiștilor. Cei din partid spun ca oamenii se plâng tot mai…

- „Politicile fiscale expansioniste recente au erodat procesul de consolidare care a urmat crizei financiare globale. In acelasi timp, politicile macroeconomice au generat cresterea rapida a salariilor, care reprezinta un risc pentru competitivitatea economica si amplifica deficitul de cont curent”,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a spus ca ar dori, ca incepand cu 2018, ca proiectul privind montarea unor camere de inregistrare pe echipamentul polițiștilor sa fie implementat in toata țara.

- "Am avut o sedinta de coalitie, am discutat si despre modul in care vom vota pe propunerea referitoare la alegerea primarilor din doua tururi. ALDE sutine ideea votului in doua tururi pentru alegerea primarilor. Primarii ALDE in functie ar prefera un singur tur, dar noi credem ca este mai bun pentru…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a fost întrebata, joi seara, daca a fost identificat soferul autocarului Jandarmeriei filmat în timp ce depasea o coloana de masini mergând cu viteza pe linia de tramvai, ea raspunzându-le

- „Drept urmare, daca vor scadea - si vor scadea salariile nete si nimeni din Guvern nu-si va da demisia, pentru ca nimeni nu vrea sa accepte ca a mintit cu nerusinare atunci cand a anuntat ca nu o sa scada salariile (...) - este vina exclusiva a Guvernului si doamna Olguta Vasilescu ar trebui sa-si…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat joi seara, la Sibiu, ca va continua sa faca angajari din surse externe in structurile MAI.Intrebata de jurnalisti daca se vor mai face angajari din surse externe, Carmen Dan a raspuns: "Da, bineinteles ca se vor mai face. Cam tot ce promitem…

- Antonio Carluccio, supranumit ”nașul gastronomiei italiene”, s-a stins din viața. Celebrul chef avea 80 de ani și o cariera care s-a întins pe mai bine de 50 de ani. A scris numeroase carți de bucate și a avut și o cariera de succes în televiziune. Anunțul decesului…

- Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania a transmis o scrisoare catre ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, prin care cere construirea unui spital pentru agentii de politie si familiile acestora."Prin intermediul sesizarilor primite din partea membrilor Sindicatului National al Agentilor…

- Protestatarii din București au ajuns in marș duminica seara in Piața Universitații din Capitala, urmand sa se indrepte spre Palatul Parlamentului. Conform unor surse din Jandarmerie, sunt in strada peste 12.000 de oameni, scrie Agerpres. In Piața Universitații se ține un moment de reculegere in memoria…

- Anunt ciudata al Ministerului de Interne. Sefii di MAI vor sa ia o hotarare care ar putea declansa un adevarat scandal. Va supune dezbaterii publice Ordinul ministrului de Interne privind activitatea de management resurse umane in unitațile de poliție și militare din cadrul instituției.Citeste…

- Luni, ca raspuns la acuzatiile ce i-au fost aduse de denuntatorul Romica Parpalea, in urma cu cateva zile, chiar de pe treptele DNA-ului, Carmen Dan, ministrul de Interne, a decis sa depuna, la randul ei, o plangere pentru denunt calomnios si alte infractiuni. Cum obiectul plangerii se refera de constituire…

- Protest in Piata Victoriei. Zeci de oameni au scandat impotriva ministrului Justitiei . Zeci de oameni s-au strans in duminica seara in Piața Victoriei pentru a protesta impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader. Protestatarii au desfașurat un tricolor lung de cațiva metri și au scandat atat impotriva…

- Vom avea o iarna grea, cu geruri cumplite. Anuntul vine de la meteorologi, care au anuntat, pentru luna ianuarie temperaturi care scad pana la minus 30 de grade. Autoritatile constantene dau asigurari ca judetul nostru este pregatit sa faca fata unei ierni grele, iar cele mai multe primarii spun ca…

- Vicepremierul spaniol a confirmat miercuri ca Madridul va incerca sa suspende o parte sau intreaga autonomie a Cataloniei daca liderii secesioniști ai acesteia nu vor renunța la declarația de independența, cu 24 de ore inainte de termenul limita fixat in acest sens, informeaza AFP.

- Ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Jizdan, recunoaște ca agenții de patrulare din R. Moldova abuzeaza stopand șoferii in trafic, neexplicand și motivul pentru care o fac. Jizdan a declarat astazi, intr-o conferința de presa, ca in ultimele luni a fost inregistrat un numar mare de plangeri din partea…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, va fi invitat in 6 noiembrie in plenul Camerei Deputatilor la dezbaterea "Ora ministrului", la solicitarea grupului parlamentar al USR, tema fiind participarea Romaniei la reuniunea tarilor din grupul de la Visegrad, scrie agerpres.ro. "A fost…

- "Veți vedea la finalul proiectului o dispoziție tranzitorie prin care voi spune ca, in sase luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Inspecția Judiciara se organizeaza ca entitate, autoritate distincta, autonoma. Sigur ca vor fi multe dezbateri, cine numește, cine controleaza, cine face regulamentul",…

- Fostul lider PSD Victor Ponta afirma, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD in care Sevil Shhiadeh, Rovana Plumb si Razvan Cuc au demisionat, ca premierul Mihai Tudose a reusit sa scape de cei mai importanti soldati ai „Cartelului de la Teldrum“, ramanand totusi „ultima reduta“, Carmen Dan si ca…