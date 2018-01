Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul publicului din intreaga tara, Antena 1 a obtinut o audienta de aproape opt ori mai mare fata de Pro TV, principalul competitor. Televiziunea a condus topul audientelor la nivel national cu o medie de 12,8 puncte de rating si 27 cota de piata si a fost urmata in clasament de Romania TV, cu…

- Pentru fiecare dintre sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.

- Cel mai mare retailer online din Romania, eMag, a anuntat vineri ca va pune la dispozitia Consiliului Concurentei toate informatiile necesare, dupa anuntul referitor la investigatia privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International, proprietarul eMag, pe piata serviciilor…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an, societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF inregistrand un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai mult fata de aceeasi perioada a anului precedent,…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Lantul international de farmacii Dr.Max, din Cehia, a finalizat contractul de achizitie a grupului A&D Pharma prin Glebi Holdings PLC, se arata intr-un comunicat transmis joi de companie. A&D Pharma detine retelele Sensiblu si Punkt, distribuitorul Mediplus in Romania si A&D Pharma Marketing…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absenta imunoglobulinei de pe piata medicamentelor, luand in calcul posibila incalcare a dreptului constitutional la viata si la integritate fizica si psihica si a dreptului la ocrotirea sanatatii."Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu…

- CE precizeaza ca se poate considera ca o interventie a statului in favoarea unei companii nu constituie ajutor de stat in sensul normelor UE atunci cand are loc in conditii pe care le-ar fi acceptat un investitor privat. Comisia va evalua acum daca aceasta este situatia in cazul creditorilor publici…

- Comisia Europeana investigheaza modul in care au fost stinse datoriile CFR Marfa Comisia Europeana anunta, luni, ca a lansat o investigatie aprofundata „pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a reiterat la Consiliul European de la Bruxelles angajamentul Romaniei de a participa la PESCO si sustinerea de catre tara noastra a accesului deschis si echitabil al industriilor nationale de aparare si al IMM-urilor…

- Grupul american Starbucks este liderul pietei locale de cafenele cu o retea de 33 de unitati si afaceri de 76,5 mil. lei in Romania anul trecut, dupa un galop de aproape 40% comparativ cu 2015. Planurile companiei nu se opresc aici, avand in plan zece noi unitati pe an. Mai mult, lantul aduce pe piata…

- Luna trecuta, au fost livrate in regiune aproximativ 1,18 milioane de vehicule, fața de 1,25 milioane de unitați in perioada similara din 2016. EFTA (Asociația Europeana a Liberului Schimb) este alcatuita in prezent din patru state: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Aproape toate…

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- Numarul companiilor din IT la nivel național a crescut in perioada 2011 - 2016 de la 9.823 la 14.339 și se previzioneaza ca la finalul anului 2017 se va depași numarul de 17.000, cifra de afaceri cumulata a firmelor de IT dublandu-se in ultimii 6 ani, la 5 miliarde de euro, conform unui studiu al…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Un lider mondial ajunge in Romania și vrea sa dea lovitura pe o importanta piața. Inființat in 2010, in Olanda, colosul este prezent in peste 30 de țari și 980 de orașe.Gigantul este indispensabil pentru orașe mari precum Amsterdam, Rotterdam și Monaco, iar acum iși face intrarea și in țara…

- Hartii de valoare emise de statul roman, de aproape 70 de milioane de euro, reprezinta o suma uriașa, care face sa sune alarma la toate Oficiile impotriva spalarii banilor din lume, putand reprezenta o finanțare consistenta pentru operațiuni criminale, evaziune sau terorism. Afacerea descoperita…

- La jumatatea anului 2017, in jur de 98% dintre gospodariile din Romania beneficiau de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale furnizate contra-cost, fiind inregistrati peste 7,3 milioane de abonati, in crestere anuala cu 2,5%, a anuntat miercuri arbitrul telecom (ANCOM). Dintre acestia,…

- Piata romaneasca genereaza 35% din businessul companiei japoneze in regiunea balcanica. Fujitsu, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii IT din lume cu afaceri la nivel global de peste 40 mld. dolari, estimeaza pentru anul fiscal aprilie 2017 - martie 2018 o crestere a businessului…

- Mutare neașteptata pe piața din Romania. Brandul unui gigant german va disparea treptat din țara noastra.Dupa ce compania a anunțat ca va majora salariile angajaților cu 20%, daca de la 1 ianuarie 2018 contributiile sociale vor trece in sarcina angajatului, jucatorul face un alt anunț neașteptat.…

- Piata de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescriptie medicala, suplimentele alimentare si dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o crestere modesta in trimestrul al treilea fata de T2 2017, conform datelor Cegedim. Segmentul de produse fara prescriptie…

- Companii straine și romanești, in special din IT și outsourcing s-au reunit, recent, la București, la conferința anuala a ABSL Romania, Asociația liderilor din domeniul serviciilor pentru afaceri. Catalin Iorgulescu, vicepreședinte al ABSL Romania, a declarat, pentru StartupCafe.ro, ca decizia Guvernului…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Badea, transmite: Volumul pariurilor sportive și casino online și offline (wagered amounts) din Romania se ridica, in medie, la valoarea de 4 miliarde de euro pe an, potrivit estimarilor din piața de profil. Jucatorii din piața explica faptul ca…

- „HG 688/2017 intra in vigoare la 18 noiembrie 2017 (la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial), data la care HG 622/2004 isi inceteaza aplicabilitatea", se arata intr-un document al Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii din Romania (APMCR). Fata de prevederile…

- Liberalizarea pieței de energie este un proces cu reale avantaje pentru consumatori, dar, din pacate, acesta a fost asociat cu creșterea continua a prețurilor, a declarat, astazi președintele Asociației Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER), Ion Lungu.

- Antreprenorii generali in construcții din Romania semnaleaza o noua criza in piața: lipsa acuta de muncitori calificați. Conform unui studiu realizat de IBC Focus și publicat in prestigiosul Top 100 Antreprenori Generali in Construcții, 52% din antreprenori au refuzat anul acesta ofertarea de…

- De cațiva ani se tot vorbește despre faptul ca produsele fabricate in Romania ar trebui sa aiba prioritate in alegerile cumparatorilor autohtoni. Am observat ca tot mai multe firme romanești pun accent pe calitate, iar produsele noastre sunt apreciate nu doar pe plan local, ci și internațional. Astazi…

- Salarii de pana la 1.500 de euro pe piața muncii – VEZI cine angajeaza Firmele din Romania au pus la bataie mai multe joburi, iar viitorii angajați ar putea primi chiar și 1.500 de euro. Bineintețes, daca au pregatirea necesara. Producatorul german de cabluri pentru industria auto Leoni cauta 175 de…

- Andra Munteanu a pus pe hartie primul plan al afacerii sale la finalul anului 2011. Proiectul a pornit in primavara anului viitor, pe o piata de wellness inca foarte slab dezvoltata in Romania, fiind implementat si testat in reteaua WorldClass. Raspunsul bun al clientilor si al pietei a dus conceptul…

- Romania are de castigat cu o piata a gazelor naturale care functioneaza pe bursa, iar lichiditatea pietei nu este afectata daca resursele sunt tranzactionate pe doua sau mai multe burse de gaze naturale: aceasta este concluzia unei intalniri informale organizate joi de Bursa Romana de Marfuri.

- BenQ, companie recunoscuta pe plan mondial pentru inovatii în domeniul soluțiilor de imagine și lider global pe piata de proiectoare cu tehnologie DLP®, ramâne lider de piata în România si în cel de al treilea trimestru din 2017, cu o cota de piața de 46% ca numar…

- vezi prezentarea Piata de masini electrice noi din Romania a inregistrat dupa primele 9 luni o crestere de opt ori fata de anul 2016, ajungand la 127 de unitati, iar motivul este reducerea de aproape 10.000 de euro acordata de stat prin programul Rabla Plus, fara casarea unei masini vechi, reiese…

- Cele mai apreciate vinuri din tara pana in 1989, nelipsite de pe mesele imparatilor din Viena, vinurile de Lechinta, reapar pe piata. Numerosi viticulturi au accesat fonduri pentru reconversia vitei de vie, astfel ca cel mai scump vin din...

- „Romania se dezvolta intr-un ritm foarte alert. De la an la an, cresc investițiile in infrastructura, chiar daca exista și multe poticniri. Noi trebuie sa ne adaptam permanent la evoluțiile amețitoare din ultima perioada. Cerințele oamenilor sunt din ce in ce mai mari, iar noi, ca politicieni, trebuie…

- Piața de electricitate din Romania este dominata in continuare prea mult de contractele pe termen scurt, insa autoritațile nu au facut nimic pana acum sa schimbe acest lucru, dupa criza din energie din acest an, a declarat, luni, președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, intr-o conferința…

- Piata IT din Romania este intr-o continua expansiune, iar companiile mari care produc software pentru straini si nu numai aduc o imagine favorabila Romaniei, ca tara, atunci cand are cea mai mare nevoie.

- Ministerul Muncii vrea sa modifice HG 35/3017 privind contingentul lucratorilor straini nou-admisi pe piata fortei de munca in 2017, astfel incat sa creasca numarul acestora. Potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern, publicat pe site-ul Ministerului Muncii, ar urma sa fie majorat contingentul de…

- Dedeman Bacau, cea mai mare companie antreprenoriala din Romania, a inregistrat in primul semestru un avans de 17% al cifrei de afaceri, la 565 milioane de euro, potrivit datelor publice, transmite Ziarul Financiar. Recent, compania Dedeman a anunțat ca se retrage pe piața din Republica Moldova in "cauza…

- Noua unitate de producție va avea 7.500 de metri patrați și pana in 2019 va angaja 250 de oameni. „Suntem incantați de noua noastra locație, care este plasata strategic, crește capacitatea de producție pentru piața europeana și ne permite sa imbunatațim suportul acordat clienților.…

- Vesti bune din piata asigurarilor: societatile si-au imbunatatit indicatorii Piata asigurarilor din Romania este una stabila, caracterizata de imbunatatirea indicatorilor de prudentialitate si de lichiditate, rezulta din analiza efectuata de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), in urma raportarilor…

- De cand a preluat franciza Remax, Adrian Alexandrov a adoptat o tinuta de businessman impecabila. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , l-a intalnit pe logodnicul Elenei Udrea la o intrevedere "de afaceri". Daca iubitul fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului a preferat sa consume…

- Pentru prima data toti asiguratorii indeplineau, la data de 30 iunie 2017, conform datelor raportate, cerințele minime de capital (MCR) si cerintele de capital de solvabilitate (SCR), conform Regimului Solvency II. Valoarea fondurilor proprii eligibile, la finalul primului semestru al anului…

- Piata asigurarilor din Romania este una stabila, caracterizata de imbunatatirea indicatorilor de prudentialitate si de lichiditate, rezulta din analiza efectuata de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in urma raportarilor trimise de societatile de asigurare, potrivit unui comunicat al institutiei.

- Electrica Furnizare este in continua dezvoltare a activitații și extindere. In urma unui studiu de piata efectuat anul trecut, societatea a demarat acțiunea de obținere a licenței de furnizare de gaze naturale. In conformitate cu decizia ANRE 103312.07.2017, compania a obținut licența pentru a furniza…

- BCR, cea mai mare institutie de credit dupa active de pe piata locala, a urcat dupa primele opt luni din acest an in clasamentul dea­lerilor primari pe pia­ta titlurilor de stat, sarind pe primul loc. Pozitia de lider pe aceasta piata a fost ocu­pata la finele anului 2016 de Raiffeisen Bank,…

- In acest moment, pe piata din Romania sunt la mare cautare agentiile imobiliare si firmele de constructii. Desi nu va vine sa credeti, in Romania se constuieste mult, proiectele guvernamentale de tipul “Prima Casa” si dezvoltarea econimica inregistrata pe piata de profil, au dus la cresterea…

- Se anunta o mutare de proportii in tara noastra care va crea foarte multe locuri de munca. O importanta companie se pregateste sa investeasca masiv in Romania, intr-o industrie care poate aduce țarii noastre un profit imens.Un gigant al economiei germane iși face intrarea pe o importanta piața…

- In SUA, indicii bursieri Dow Jones, S&P 500 si Nasdaq au spart multiple recorduri in acest an. Euforia de pe Wall Street se propaga si pe bursele asiatice, dintre care unele merg din record in record. Motive de euforie sunt, in conditiile in care mersul economiei mondiale trezeste optimism,…