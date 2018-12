Stiri pe aceeasi tema

- Dupa trei ani de scadere, numarul violentelor impotriva jurnalistilor a crescut din nou in 2018, 80 de jurnalisti fiind ucisi in lume, conform bilantului anual al organizatiei Reporteri fara frontiere (RSF), publicat marti si citat de AFP, conform Agerpres. Anul trecut, 65 de jurnalisti au…

- 78 de jurnaliști din toata lumea au fost uciși și 326 au ajuns in detenție in cursul anului trecut. Jurnalismul este mai periculos - și mai amenințat - decat in ​​orice moment al ultimului deceniu, potrivit unui raport care a constatat ca 78 de jurnaliști au fost uciși anul trecut in timp ce iși faceau…

- Pesta porcina africana (PPA) evolueaza in 266 de localitati din 15 judete, cu un numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale), a anuntat joi Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).

- Federatia Internationala a Jurnalistilor (FIJ) a lansat la ONU o campanie de sensibilizare privind necesitatea infiintarii unei Conventii internationale pentru securitatea si independenta jurnalistilor si a altor profesionisti din mass-media, informeaza marti AFP. In cadrul unei prime reuniuni ce a…

- Federatia Internationala a Jurnalistilor (FIJ) a lansat la ONU o campanie de sensibilizare privind necesitatea infiintarii unei Conventii internationale pentru securitatea si independenta jurnalistilor si a altor profesionisti din mass-media, campanie ce are drept scop ''sa puna capat impunitatii''…

- Federatia Internationala a Jurnalistilor (FIJ) a lansat la ONU o campanie de sensibilizare privind necesitatea infiintarii unei Conventii internationale pentru securitatea si independenta jurnalistilor si a altor profesionisti din mass-media, campanie ce are drept scop ''sa puna capat impunitatii''…

- Cel putin 30 de persoane si-au pierdut viata in urma trecerii uraganului Michael prin patru state din sudul Statelor Unite ale Americii saptamana trecuta, potrivit unui nou bilant dat publicitatii de autoritatile locale, citat marti de AFP, informeaza Agerpres. Douasprezece cadavre au fost descoperite…

- Rafael Nadal (1 ATP) a pus la dispoziția oamenilor afectați de inundațiile din Spania Academia de Tenis și Centrul Sportiv care ii poarta numele.. Insulele Baleare au fost lovite de cele mai aspre inundații din acest secol. Primele informații oferite de autoritați aduc la iveala un bilanț tragic: 9…