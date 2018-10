Stiri pe aceeasi tema

- Producția mondiala de vin va crește in acest an cu 12%, un rezultat pozitiv dupa un an 2017 afectat de condițiile meteo, care au adus producția la minimul a mai mult de doua decenii, informeaza Bloomberg, preluat de mediafax. Conform International Organisation of Vine and Wine, producția globala…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au inceput cresterea productiei de petrol de la un nou camp petrolifer offshore (pe mare), avand ca tinta de productie cifra de trei milioane de barili pe zi, relateaza S&P Global Platts. Cresterea productiei are loc la campul petrolifer Umm Lulu, care in luna…

- Productia de grau din acest an este mai mare cu 200.000 de tone fata de anul trecut, depasind 10 milioane de tone, desi a fost un an greu, in care "Romania a fost ravasita de o serie intreaga de fenomene naturale extreme", a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea,…

- Venezuela a aplicat masuri de devalorizare a monedei naționale și de majorare a taxei pe valoarea adaugata (TVA), a salariilor și a prețurilor la carburanți, relateaza Bloomberg.In urma devalorizarii, cursul monedei naționale raportata la dolar a ajuns la șase milioane de bolivari/dolar, guvernul…

- Combinatul petrochimic Oltchim din Ramnicu Valcea a anuntat ca revizia generala programata pentru acest an se va derula in perioada 1 - 11 septembrie."In aceasta perioada activitatea de productie va fi intrerupta total in vederea realizarii lucrarilor de mentenanta, inspectiilor tehnice si…

- Analistii de la Strategie Grains si-au inrautatit din nou estimarile privind productia de grau din acest an a Uniunii Europene, din cauza conditiilor din nordul Europei care au dus la recolte "catastrofice", in timp ce conditiile favorabile din Romania, Bulgaria, Ungaria,

- Productia din Romania - al treilea mare exportator de grau al UE - ar putea scadea anul acesta cu cel putin 20%, a avertizat Laurentiu Baciu, presedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). "Scaderea productiei ar putea fi chiar mai semnificativa, zi dupa zi acest…

- Statele Unite ale Americii au inregistrat, in luna iunie, noi praguri record privind producția de gaze și petrol. Cererea a atins cel mai mare nivel din 2007 incoace, iar rafinariile au lucrat la cea mai mare intensitate a ultimilor 13 ani, se arata in datele centralizate de American Petroleum Institute…