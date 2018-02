2018 – an al dezechilibrelor într-o economie pe plus Keysfin, companie specializata pe piața de business intelligence, a dat publicitații un barometru privind mediul economic romanesc pentru anul care tocmai a inceput. Realizat in perioada 10-30 decembrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert la servicii financiare, agricultura, energie, confectii pana la IT, analiza iși propune sa vada cum va fi, de fapt, anul 2018 din punctul de vedere al oamenilor de afaceri. In continuare va prezentam cateva dintre concluziile barometrului. Optimiști, dar temperați Oamenii de afaceri privesc cu un… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1992? POST SCRIPTUM LA "DRUMUL KENTULUI" SCRIOSARE DESCHISA Domnule presedinte Iliescu, N-a fost, practic, zi de la Dumnezeu, de vreo trei ani incoace, in care ziarele sa nu semnaleze manifestari de coruptie. Chiar dumneavoastra, atit inainte…

- Oamenii de afaceri timisoreni au fost interesati in numar mare de cele mai noi schimbari de pe piata muncii. Eu au participat la primul seminar desfasurat de CCIAT in parteneriat cu una dintre reprezentantele autoritatilor publice, de aceasta data Inspectoratul Teritorial de Munca Timis.

- Banca Transilvania: frecvența modificarilor fiscale crește ingrijorarea angajaților și blocheaza dezvoltarea companiilor IT-ul și retail-ul vor fi domeniile cu cea mai mare dinamica in 2018, susține directorul de resurse umane a Bancii Transilvania (BT) Cluj, Nevenca Doca. “La acestea se…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca. Intrebati privind criza de…

- Criza de pe piata fortei de munca se va amplifica in acest an, iar firmele vor duce un adevarat razboi pentru racolarea de angajati, estimeaza oamenii de afaceri si specialistii chestionati pentru un barometru semestrial referitor la perspectivele pietei de munca, citat de Agerpres. Întrebaţi…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics a raportat miercuri o crestere de 73% a profitului net pentru trimestrul patru 2017, gratie cererii puternice pentru chipurile sale de memorie si display-uri, transmite AFP. De asemenea, pentru intregul an 2017, compania a realizat un profit net in crestere cu…

- Videle. Un oraș aproape pustiu, dar care a dat Romaniei trei miniștri și un premier. Numirea Vioricai Vasilica Dancila in funcția de prim-ministru a tulburat liniștea micului oraș din Teleorman. Ziua votului de investitura a noului cabinet nu a trecut neobservata in randul localnicilor. Departe de discursurile …

- Cel mai riscant domeniu din economie este comertul cu ridicata si amanuntul, cu 9.468 de firme, urmat de constructii imobiliare (3.260), restaurante si alte servicii de alimentatie (1.670), lucrari speciale de constructii (1.566) si transporturi (1.507), arata un studiu realizat de Keysfin. …

- Economia romaneasca este precum un mar: apetisant pe dinafara, insa gaunos si cu un gust fad. Stam bine la capitolul crestere economica, insa dincolo de statisticile de pe hartie, sa faci afaceri in Romania reprezinta o provocare plina de tot mai multe obstacole. Keysfin a realizat o radiografie a economiei,…

- Vicepreședintele PNL al Consiliului Județean Brașov, Adrian Gabor, a prezentat, intr-o conferința de presa, un rezumat al Carții Negre a guvernarii PSD, al carei mesaj, concentrat este „2017 – Un an pierdut pentru Romania. PSD dauneaza grav romanilor”. In esenta, iata ideile principale: Din totalul…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a reluat, vineri, ideea vehiculata deja de cativa ani potrivit careia un al treilea producator auto este interesat sa vina in Romania, insa fara a preciza numele companiei. "Pentru ministerul pe care îl conduc şi pentru…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat evolutia economica din 2018. Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele griji ale mediul de business, arata barometrul semestrial privind perspectivele economiei Keysfin, potrivit Gandul.…

- Puseul inflationist din 2018 va fi influentat in mare masura de evolutia monedei nationale, majoritatea investitorilor indicand intervalul 4,7-4,75 lei pentru un euro, incepand cu primavara acestui an, arata Barometrul de opinie Keysfin, la care au raspuns peste 150 de oameni de afaceri. …

- Grijile oamenilor de afaceri pentru 2018: Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat si chiar cu ingrijorare evolutia economica din 2018, arata barometrul semestrial privind perspectivele economiei Keysfin. Potrivit…

- In luna octombrie 2017, cifra de afaceri din comertul cu autovehicule a crescut fata de luna precedenta cu 0,6%, iar cifra de afaceri din serviciile de piata prestate populatiei a crescut cu 0,7%, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de statistica.  In luna octombrie 2017,…

- Mediul de afaceri romanesc urmareste cu atentie derularea procesului legislativ de modificare a legilor justitiei si isi exprima dezacordul profund cu graba si modul in care legi organice, care stau la temelia bunei functionari a sistemului judiciar si a statului de drept, sunt votate in Parlamentul…

- "Partidul Național Liberal a pregatit Cartea Neagra a guvernarii PSD-ALDE, astazi se implinește un an de cand coaliția PSD-ALDE a caștigat alegerile. Este un an de guvernare PSD-ALDE, un an pierdut pentru Romania, pentru ca nu doar corupția ucide, dar și proasta guvernare ucide. Ucide mediul de afaceri…

- Un studiu CITR Group arata ca 1% din companiile din Romania au venituri mai mari decat restul de 99%. Concret, peste 6.500 de companii din țara, din cele aproape 640.000 de societați din Romania, genereaza peste 60% din cifra de afaceri cumulata la nivel național. Cu alte cuvinte, raportul privind distribuția…

- Bulgarii au inceput sa iși scoata banii din banci pentru a finanța antreprenorii, iar mediul de afaceri din țara este propice pentru IT, susține Lyubomir Yanchev, directorul general al MClimate, o companie dezvoltata cu fonduri europene, care produce dispozitive inteligente pentru locuința, conform…

- Republica Moldova susține cooperarea in cadrul inițiativei „Un Circuit, un Drum” și incurajeaza promovarea parteneriatelor care permit statelor din regiune sa obtina beneficii in urma globalizarii economice. Declarația a fost facuta astazi de prim-ministrul Pavel Filip, in cadrul Forumului „Tbilisi…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR) a dat publicitatii, vineri, o "Scrisoare de pozitie" cu privire la propunerile legislative de modificare a Codului Fiscal, implementarea mecanismului de plata defalcata a TVA, precum si consolidarea fiscala, mediul de afaceri transmitand, din nou, ingrijorarile…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri seara, la Ploiesti, ca oamenii de afaceri sunt speriati cel mai mult de impredictibilitatea fiscala si de spagi, seful statului aratand ca Romania este o locatie buna pentru investitori.

- Omul de afaceri Ion Arabolu, fost consilier local la Pitesti si fost vicepresedinte al organizatiei municipale PNL, s-a ales cu dosar penal si va fi anchetat pentru infractiunea de ultraj, scrie ziarulargesul.ro. Acesta era la o hala aflata in constructie pe strada Depozitelor, iar un echipaj…

- Oamenii de știința au facut un transplant de cap pe un cadavru, iar intreaga operație s-a dovedit a fi un succes. Acum ei sunt gata sa faca asta și pe un om viu, dupa cum susține chirurgul Sergio Canavero.

- Senatorii din comisiile economica si de buget-finante au avut luni discutii la Parlament cu reprezentanti ai mediului de afaceri, in incercarea de a gasi solutii la modificarile adoptate de Guvern prin OUG la Codul Fiscal. Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai masurilor s-a dovedit a…

- Evolutia economica pozitiva din ultimii ani, bazata in principal pe consum, influenteaza in mod semnificativ modul in care romanii investesc in afaceri. Potrivit unei analize KeysFin privind situatia IMM-urilor, buticurile alimentare, magazinele de cartier si cele din centrele comerciale, alaturi de…

- Aproximativ 30 de angajati ai Agentiei de Plati si Interventie in Agricultura Brasov au protestat spontan joi, timp de trei ore, in fata institutiei. Oamenii se tem ca salariile le vor scadea drastic dupa aplicarea, de la 1 ianuarie, a noii legi a salarizarii unitare si a recent aprobatelor modificari…

- Guvernul a reusit sa creeze incertitudine maxima prin masurile fiscale pe care azi le adopta de urgenta si maine le modifica iar, blocand mediul de afaceri care nu poate gandi niciun pas in viitor pentru ca nu stie pe ce cifre se bazeaza. In acest context, directorul executiv al companiei…

- Liviu Dragnea considera ca nu sunt motive sa fie declarata neconstitutionala ordonanta Guvernului Tudose, adoptata in aceasta saptamana, prin care a fost aprobata "revolutia fiscala" a PSD. Guvernul a adoptat revolutia fiscala - vezi ce se modifica "PNL a anuntat ca va contesta la…

- Premierul Mihai Tudose scrie pe pagina sa de Facebook ca cele mai valoroase 100 de companii din Romania au fost evaluate la 72,5 miliarde de euro, ceea ce inseamna ca 2017 este "cel mai bun an pentru business-ul local si cel mai prolific din ultimul deceniu".

- „Anul 2018 va fi un an greu pentru Romania, pentru politicieni, cetateni si companii, deopotriva. Am luat nota de faptul ca Guvernul a adoptat in regim de urgenta actul normativ care schimba Codul Fiscal, cu aplicare efectiva peste 7 saptamani. Intelegem ca mesajele noastre de ingrijorare generala,…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, la Gala "Topul National al Firmelor&", un mesaj în care le spune oamenilor de afaceri ca este inadmisibil ca ei nu îsi pot face planurile de business din cauza politicilor fiscale confuze,

- Aproximativ 200 de persoane au protestat, miercuri, la pranz, in Piata Victoriei, in timp ce in sediul Guvernului se discuta despre ordonanta de urgenta prin care este modificat Codul Fiscal. Dupa adoptarea masurilor, oamenii au revenit in fata Guvernului pentru a continua protestul. La…