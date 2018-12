Anul acesta chinezii au construit 88 de cladiri de peste 200 de metri inalțime, record anual pentru o singura țara, iar in lume exista peste 1.000 de astfel de cladiri, arata datele Council of Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). Cele mai inalte cinci cladiri din lume sunt in Dubai, Shanghai, Mecca, Shenzen și Seul.